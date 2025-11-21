Trump amplía la reducción de aranceles a alimentos brasileños ante el descontento por el coste de la vida

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que amplía las exenciones arancelarias para productos alimentarios importados de Brasil ante el descontento de los estadounidenses con el coste de la vida, recortando así las tarifas de aduanas que impuso al Ejecutivo brasileño en respuesta al procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

El texto exime a decenas de productos alimentarios del gravamen del 40 por ciento aplicado a las importaciones brasileñas, una semana después de suprimir para estos productos otro arancel, independiente, del diez por ciento.

De este modo, Washington no impondrá costes adicionales a un amplio abanico de alimentos --café, cacao, frutas, carne de vacuno y múltiples especias, entre otros--, lo que podría traducirse en un alivio en la cesta de la compra de la sociedad estadounidense, así como en su valoración de la gestión económica de Trump, cuyo índice de aprobación ha alcanzado un nuevo mínimo, del 38 por ciento, según una encuesta publicada este miércoles por la cadena Fox.

La decisión ha llegado casi un mes después de que cinco republicanos se unieran a la bancada demócrata del Senado para aprobar una resolución respaldando terminar con la autorización de emergencia declarada por Trump para poder imponer los citados aranceles elevados a Brasil.

Apenas un día antes de aquello, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se había mostrado convencido de poder alcanzar "una solución definitiva" en el plano comercial tras su encuentro con Trump a finales de octubre en los márgenes de la Cumbre de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en Malasia.

En esta ocasión, el mandatario brasileño ha celebrado lo que ha considerado como "una victoria para el diálogo, la diplomacia y el sentido común", según ha afirmado en su cuenta de la red social X. Así, ha defendido que "el diálogo franco que mantuve con el presidente Trump y el trabajo de nuestros equipos negociadores (...) permitieron importantes avances".

Si bien Lula ha elogiado que el anuncio supone "un paso en la dirección correcta, ha manifestado que "necesitamos avanzar aún más", por lo que ha asegurado que "continuaremos este diálogo" con su homólogo estadounidense y lo harán "guiados por nuestra soberanía y los intereses de los trabajadores, la agricultura y la industria brasileñas".