Brasil.- AMP.- Trump señala que su encuentro con Lula en la Casa Blanca "ha ido muy bien" y anticipa nuevas reuniones

Archivo - October 26, 2025, Kuala Lumpur, Malaysia: U.S. President Donald Trump, left, shakes hands with Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, right, before the start of a bilateral meeting on the sidelines of the ASEAN Summit at the Kuala Lumpur - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este jueves que el encuentro mantenido durante la jornada con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Casa Blanca haya ido "muy bien".

"Hemos hablado de muchos temas, entre ellos el comercio y, en concreto, los aranceles. La reunión ha ido muy bien. Está previsto que nuestros representantes se reúnan para debatir algunos aspectos clave. Se programarán más reuniones en los próximos meses, según sea necesario", ha declarado en un breve mensaje en redes sociales, calificando al mandatario de Brasil como un líder "dinámico".

Sus declaraciones tras un encuentro, seguido de un almuerzo, con su par brasileño en la Casa Blanca, que ha durado alrededor de tres horas y que ha tenido lugar a puerta cerrada, después de que el mandatario brasileño haya pedido un cambio de protocolo, según ha confirmado la secretaría de Comunicación de su Ejecutivo.

De este modo, se ha impedido el acceso de los periodistas al Despacho Oval de la Casa Blanca para la comparecencia de ambos presidentes ante los medios, habitual en este tipo de visitas.

Lula, por su parte, se ha manifestado así desde la Embajada de Brasil en Washington, donde ha afirmado que concluye su visita "con la sensación de que hemos dado un paso importante en la consolidación de la relación democrática e histórica con Estados Unidos".

Preguntado por la posibilidad de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles contra su país, el mandatario brasileño se ha mostrado "muy optimista" y, si bien ha reconocido que existen "diferencias" entre ambos equipos respecto a la cuestión comercial, ha propuesto un plazo de 30 días para que las partes continúen negociando.

Sobre las elecciones presidenciales que Brasil celebrará en octubre de este año, el dirigente ha descartado que Trump vaya a tratar de interferir en ellas. "Intervino en las elecciones de 2022 y perdió, porque gané yo. Creo que se comportará como presidente de Estados Unidos, dejando que el pueblo brasileño decida su destino. Nuestra relación es muy buena, algo que mucha gente dudaba que pudiera suceder. ¿Sabes eso del amor a primera vista?", ha expresado.

Lula ha recalcado que su relación con el magnate está "evolucionando" y que es "sincera". Asimismo ha explicado que ha bromeado con Trump, a quien ha recomendado que mantuviera una actitud relajada y sonriera para las fotos. "¿Te has dado cuenta de que el presidente Trump está mejor cuando se ríe que cuando frunce el ceño?", ha dicho a los periodistas presentes en la legación diplomática.

El encuentro se produce en un contexto marcado por unas reavivadas tensiones entre Washington y Brasilia que parecían haberse calmado tras la sintonía mostrada en su conversación telefónica en diciembre de 2025, que siguió a meses de confrontación por el proceso judicial al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por su rol en la trama golpista que trató de evitar la transición de poder a Lula en 2022.