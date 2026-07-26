Javier Milei en la ceremonia de nombramiento de Flávio Bolsonaro como candidato del Partido Liberal, en Sao Paulo, Brasil, a 26 de julio de 2026 - Europa Press/Contacto/Paulo Lopes

El presidente argentino describió el sábado a Lula como un "presidiario" y llamó "basura calva" al magistrado del Supremo

Milei acusa a Brasil de "poner plata" en una campaña anti-argentina

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, ha sido llamado a consultas por su Gobierno tras los insultos que dedicó el presidente argentino, Javier Milei, a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, y al juez del Supremo Alexandre De Moraes, este pasado sábado durante un discurso en Sao Paulo en la ceremonia de nombramiento del derechista Flávio Bolsonaro como candidato presidencial.

Fuentes oficiales han confirmado al portal UOL una de las medidas diplomáticas más drásticas adoptadas por el Gobierno brasileño desde la llegada al poder de Milei, enemigo ideológico declarado de Lula. El diario argentino 'Clarín' ha recibido también confirmación de esta medida por sus propias fuentes oficiales.

Durante su discurso, Milei llamó "presidiario" a Lula, condenado en su día por el caso de la operación 'Lava Jato' antes de que el Tribuna Supremo anulara las sentencias por defectos procesales, y "basura calva" a uno de los más destacados miembros de esta corte, Alexandre de Moraes, quien formó parte de la condena al padre de Flávio Bolsonaro y expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a 27 años de cárcel por golpe de Estado.

UN DISCURSO INCENDIARIO

Las autoridades brasileñas se han pasado días intentado contener en la medida de lo posible el efecto del viaje de Milei, a quien prohibió terminantemente que visitara a Jair Bolsonaro durante el arresto domiciliario bajo el que cumple condena ahora mismo el expresidente brasileño.

Sin embargo, el presidente argentino exhibió de nuevo su versión más desatada en su discurso en el estadio Pacaembu de Sao Paulo, donde proclamó su desprecio hacia los "zurdos de mierda", en referencia al Partido de los Trabajadores que lidera el presidente brasileño y lo comparó con "el kirchnerismo, la versión argentina del presidiario", en referencia a Lula.

Las reacciones del frente izquierdista del Gobierno brasileño y del propio Supremo no tardaron en llegar. El presidente del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Edinho Silva, y el titular de la corte, el juez Luiz Edson Fachin, repudiaron el discurso prácticamente al unísono. Silva sostuvo que el discurso de Milei es "inadmisible" y que "no está a la altura del cargo que ocupa", mientras Fachin calificó como "irrespetuosos" los comentarios del mandatario.

La llamada a consultas todavía no ha sido anunciada públicamente pero las fuentes oficiales consultadas por UOL denuncian que las declaraciones de Milei "han cruzado todas las líneas rojas posibles" y las de 'Clarín' las tachan como una "afrenta".

"En un viaje privado, logró ofender a los Poderes Ejecutivo, Judicial y al pueblo brasileño, algo nunca visto en décadas de relación bilateral. Ni en los momentos de rivalidad entre los gobiernos militares hubo nada siquiera similar", según explicaron las fuentes de Brasilia al diario argentino.

MILEI ACUSA A BRASIL DE "PONER PLATA" EN UNA CAMPAÑA CONTRA ARGENTINA

El presidente argentino no ha abordado por ahora la crisis diplomática que ha estallado en las últimas horas pero, ya de regreso a su país, ha acusado a Brasil de haber financiado en parte una presunta "campaña anti-argentina" y acusó a Lula de haber visitado el año pasado sin ningún problema a la expresidenta Cristina Kirchner en pleno arresto domiciliario de la exmandataria.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil", ha denunciado Milei en entrevista a Radio Mitre tras inaugurar la Exposición Rural en Palermo. "El veinticinco por ciento de los recursos salió del gobierno de Brasil. Después vienen a hablar de interferencia", ha declarado Milei sin dar más detalles al respecto sobre esta supuesta intervención brasileña.

"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro. No me dejaron. Acá, sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea", añadió el presidente argentino, quien en esta ocasión se abstuvo de repetir el ataque a Lula en los mismos términos. "Acá no hubo ningún problema. Nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso", concluyó.