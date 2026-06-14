Bomberos de Río de Janeiro (Brasil) - BOMBEROS DE RÍO DE JANEIRO

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han muerto este domingo tras una colisión en pleno vuelo entre dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, en Brasil, según han informado las autoridades brasileñas.

Entre los pasajeros de los helicópteros estaban el cantante estadounidense Oliver Tree, conocido por canciones como 'Life Goes On' y 'Miss You', esta última junto al DJ alemán Robin Schulz. Su estilo mezclaba pop alternativo electrónica y lo conjugaba con una estética extravagante.

Igualmente ha muerto el cineasta argentino Lucas Vignale, conocido por su trabajo en vídeos musicales de Trueno, Nicki Nicole, Milo J, Duki y Wos. Dentro del cine independiente codirigió el cortometraje 'La Pasión' y la cinta 'El tren fluvial'.

También ha fallecido el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como 'Gaspi', quien tenía millones de seguidores gracias a sus vídeos de humor callejero polémico, transgresor y varias veces cancelado.

El choque ocurrió a las 8.59 horas de la mañana en el suroeste de Río de Janeiro, según los Bomberos, que han explicado que no ha habido supervivientes.

Los dos aparatos cayeron en el recinto de una iglesia abandonada que está alquilado por la empresa de coches eléctricos BYD para almacenamiento. Uno de los aparatos sufrió una gran explosión al tocar tierra y las llamas afectaron a varios coches que estaban en el lugar, lo que causó explosiones posteriores. La columna de humo se podía divisar desde varios kilómetros.

El segundo helicóptero no explosionó tras impactar, pero quedó con el tren de aterrizaje hacia arriba. Los restos han quedado dispersos en un radio de 100 metros. Unos 45 militares y 15 vehículos fueron movilizados para responder a la emergencia.