Lula da Silva se impone a Flávio Bolsonaro y es reelecto presidente de Brasil

October 25, 2026, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil: Sao Paulo (PT), October 25, 2026 - Lula/Politics/President/Archive - Current President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) is running in the second round of the presidential elections against Senator Flavio Bolso - Andre Ribeiro / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo y ha sido reelecto para un nuevo mandato al frente del país sudamericano, superando por la mínima al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien había sido vencedor en la primera ronda.

Según los datos oficiales de la autoridad electoral brasileña con el 99,89% de las secciones escrutadas, Lula se ha hecho con el 51,77% de los votos válidos (64,1 millones de papeletas), mientras que su rival, representante del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha obtenido el 48,23% de los apoyos (59,7 millones de sufragios). La participación en esta jornada decisiva se ha situado en el 80,79%, registrando una abstención del 19,21%.

Con esta victoria, el líder progresista logra remontar el resultado adverso de la primera vuelta celebrada a principios de mes, en la que el candidato ultraderechista se había impuesto con claridad. De este modo, protagoniza un hito histórico al convertirse en el primer candidato desde el retorno de la democracia a Brasil que remonta tras quedar segundo en la primera vuelta y gana la Presidencia en el balotaje final.

La votación se ha desarrollado este domingo con problemas en el transporte público, lo que ha propiciado que, a petición de las propias candidaturas --principalmente la de Lula da Silva--, el Tribunal Supremo Electoral brasileño haya ordenado prorrogar la votación dos horas, hasta las 19.00 horas (hora local).

Los resultados confirman la profunda polarización que atraviesa el gigante sudamericano, dividiendo a un electorado de más de 156 millones de ciudadanos llamados a las urnas entre el modelo de continuidad social de Lula y la agenda de recortes, privatizaciones y seguridad de corte derechista abanderada por Bolsonaro.

Tras una campaña marcada por la tensión digital y el debate sobre el papel de las redes sociales, el presidente reelecto se enfrentará ahora a un Congreso de signo conservador y al reto de coser las costuras de un país profundamente fracturado.