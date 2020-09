Brasil.- La Asamblea de Río aprueba oficialmente el inicio de un juicio político contra su gobernador Wilson Witzel

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro se ha mostrado este miércoles unánime al aprobar por 69 votos a favor y ninguno en contra el proyecto de ley que autoriza la apertura de un juicio político contra el que era gobernador, ahora apartado del cargo, el conservador Wilson Witzel, tras ser acusado de liderar una "sofisticada organización criminal" para desviar fondo destinados a combatir la pandemia.

Con este paso, los miembros del Legislativo carioca dan el primer paso para lograr la expulsión definitiva de Witzel, quien meses atrás ya se sometió a una votación simbólica celebrada por vídeo conferencia en este sentido, en donde 69 de los 70 diputados apoyaron iniciar esta causa contra él.

En aquella ocasión, al igual este miércoles, Witzel, quien siempre ha defendido su inocencia, no contó siquiera con el apoyo de los parlamentarios de su propia fuerza política, el Partido Social Cristiano (PSC). Esta vez una abstención de uno s los miembros de la Asamblea, ya que está ingresado por el coronavirus.

El caso pasa ahora a una comisión mixta formada por cinco diputados y otros cinco magistrados del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, cuyo presidente, Claudio de Mello Tavares, dictará finalmente sentencia, acerca de la salida de Witzel.

El que fuera "amigo" de la familia Bolsonaro antes de caer en desgracia ya fue apartado de sus funciones hace un mes, después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, por su supuesta implicación en una trama corrupta para desviar fondos durante la pandemia y que le habrían reportado, según las denuncias, 554.200 reales (unos 85.000 euros).

Hace dos meses, el operativo policial 'Operación Placebo', llegaba hasta el Palacio de las Laranjeiras, la residencia oficial de Witzel, después de que una investigación le señalara como principal cabecilla de una trama en la que también se habrían producido sobrecostes en la compra de respiradores y tratos de favor al empresario Mário Peixoto, investigado por el Tribunal de Cuentas de Brasil.

Mientras tanto, el acusado, del que se esperaba su comparecencia en la sede de la Asamblea, ha preferido defenderse a través de videoconferencia, tal y como han publicado medios brasileños.

"No me importa que me juzguen y me lleven a juicio porque estoy convencido de que nunca he cometido un acto ilegal", ha dicho Witzel, quien ha cuestionado su derecho a la defensa, asegurando que los jueces ya dijeron previamente que votarían en su contra.

"¿Qué sentencia es esa? Nunca, como magistrado, he expresado previamente mi sentencia de admisibilidad en una denuncia o una sentencia", ha manifestado, en relación a su pasado como juez.