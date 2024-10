El asesino confeso de Marielle Franco pide perdón tras relatar cómo cometió el crimen: "Me centré en la cabeza"

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El asesino confeso de la concejal brasileña Marielle Franco, el expolicía militar Ronnie Lessa, ha pedido perdón a los familiares tras relatar cómo cometió el crimen aquel 18 de marzo de 2018. "Me centré en la cabeza", ha contado.

El juicio ha arrancado este miércoles seis años después de un crimen vinculado a una trama de explotación y especulación urbanística orquestada por las milicias armadas de Río de Janeiro, según el propio Lessa, quien ha revelado que antes que Franco, se barajó la posibilidad de atentar contra el diputado Marcelo Freixo.

"Necesito pedir perdón a las familias. Perdí a mi padre hace poco y fue horrible. Perder un hijo debe ser la cosa más triste del mundo, un marido. Desgraciadamente, no podemos dar marcha atrás en el tiempo. Me he quitado un peso de encima confesando el crimen. Estoy seguro de que se hará justicia", ha dicho.

Lessa, que ha declarado a través de videoconferencia, ha asegurado que la otra víctima del atentado, el conductor del vehículo en el que viajaba Franco, Anderson Gomes, no estaba en los planes y ha responsabilizado al arma con la que efectuó los disparos, en una estrategia de la defensa para librarle de esta muerte.

"Intenté concentrarme al máximo en el objetivo, que era Marielle. Pero sabía que el arma --un subfusil 9 milímetros-- no era la adecuada. Si hubiera sido un revólver, solo habría muerto la concejal", ha intentado disculparse, afirmando que "se centró" en la cabeza de Franco antes de disparar, informa 'O Globo'.

Este jueves, toma la palabra la Fiscalía, que defenderá 84 años de cárcel para Lessa por las muertes de Franco y Gomes. La acusación también pedirá la misma condena para Élcio de Queiroz, el conductor del vehículo desde el que se cometió el crimen. Ambos firmaron un acuerdo de colaboración con la Justicia.

Como parte de ese acuerdo de culpabilidad, el pasado mes de marzo, Lessa reveló que los intereses inmobiliarios de las milicias que operan en Río de Janeiro, una de sus principales fuentes de financiación, chocaron con las denuncias de Marielle, concejal entonces del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y conocida por su activismo por las clases populares y su trabajo en las favelas.

Lessa desveló que los autores intelectuales del crimen son los hermanos Domingos Brazão y Chiquinho Brazão, el primero diputado y el segundo consejero del Tribunal de Cuentas, así como el jefe de Policía Rivaldo Barbosa.