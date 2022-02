Bolsonaro acude a un feudo del PT para alertar de que "pagarán" si votan por esos "canallas" de la izquierda

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha acudido este miércoles a uno de los feudos del Partido de los Trabajadores (PT) para alertar a sus ciudadanos de que lo "pagarán" si votan por esos "canallas" de la izquierda en las próximas elecciones.

"¿Se acuerdan? Era robar todo el tiempo. ¿Qué queremos para Brasil sino lo correcto? ¿Quieren poner ahí a un manso? Pónganlo. ¿Quién lo va a pagar? Ustedes", ha dicho Bolsonaro a su paso este miércoles por varios municipios de Río Grande del Norte, una de las regiones en las que menor apoyo popular tiene.

"¡Hay gente que tiene nostalgia de esos canallas! No solo el pueblo del noreste lo sufre, todo el mundo lo sufre en Brasil por culpa de esos canallas. Los números están ahí, no estoy atacando ni criticando a nadie, solo lo muestro", ha dicho Bolsonaro durante su discurso en Jucurutu, hasta donde ha viajado con motivo de las obras de una presa.

Los ataques de Bolsonaro a la izquierda se dan poco después de conocerse una última encuesta de intención de voto en la que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva continúa siendo la opción predilecta de los brasileños para las elecciones de octubre de este año, con el 45 por ciento de los apoyos frente al 23 por ciento que obtendría el todavía jefe del Estado.

"Hemos completado tres años sin corrupción. Ustedes se acuerdan de aquel periodo rojo en Brasil, las televisiones mostrando cañerías de las que salía dinero. ¿Se acuerdan? ¿Quieren volver a eso?", ha preguntado Bolsonaro, quien reconoce que "nadie" puede asegurar que no aparezcan casos de corrupción, pero en su "casa" se "combate para que no pase".

"Los ladrones de ayer quieren volver para la cita de las elecciones de octubre y nosotros mostramos lo que hicieron, no criticamos, mostramos los datos", ha insistido Bolsonaro, para quien la izquierda "no tiene respeto" por nadie.

"No respetan nada, no respetan la religión de nadie. Viven por el poder, en general son incompetentes, personas que no han estudiado, están ahí enfrascados en atender el partido. ¿Cuál es el futuro que nos queda si toda esa gente vuelve al poder algún día? Ninguno", ha remachado.