Bolsonaro acusa al Supremo de querer llevar a Brasil a la "quiebra" con la revisión de la ley de pensiones

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha criticado este viernes la decisión del Tribunal Supremo de analizar un recurso presentado para revisar la ley de pensiones, acusándoles de querer llevar al país a la "bancarrota".

Cuestionado por uno de sus simpatizantes en una de esos habituales encuentros que mantiene a las puertas del Palacio de la Alvorada, Bolsonaro ha cifrado en 300.000 millones de reales (unos 54.000 millones de euros) el posible coste que le supondría al Estado si el Supremo da por buena esa revisión.

"No voy a entrar en detalles. Unos 300 y tantos mil millones. Quieren llevar a Brasil a la bancarrota", ha respondido Bolsonaro, quien ha reconocido que "la vida del jubilado no es fácil", informa el diario 'O Globo'.

"No estoy en contra de una revisión, no", ha aclaro un Bolsonaro que acto seguido se ha preguntado quién pagaría dicho dispendio. "¿Hay dinero para pagar? No voy a hablar de este tema porque la deuda es de más de 300.000 millones", ha dicho.

La conocida como 'revisión de toda la vida' es un recurso presentado ante el Tribunal Supremo de Brasil por el cual las aportaciones a la seguridad social a través del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) hechos por los trabajadores en el periodo anterior a julio de 1994 pueden ser ahora tomados en cuenta y por tanto se incrementarían las prestaciones que reciben actualmente.

El caso estaba siendo juzgado en el pleno virtual del Supremo, que había votado a favor de declarar constitucional dicho recurso. Sin embargo, su votación y debate deberán iniciarse nuevamente de manera presencial después de que el juez Kássio Nunes Marques así lo solicitara.

Se trata de una disputa legal que se prolonga desde hace al menos dos décadas, cuando bajo el gobierno del expresidente Henrique Cardoso en 1999 se inició una nueva forma de calcular las pensiones.