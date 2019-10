Brasil.- Bolsonaro celebra el avance de la reforma de las pensiones pero confiesa que "siente" tener que aprobarla

Publicado 02/10/2019 16:22:21 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha celebrado este miércoles el avance del trámite parlamentario para aprobar la polémica reforma de la seguridad social, que ya ha conseguido el 'sí' del Senado, aunque ha confesado que siente tener que aprobarla.

Tras cuatro horas de sesión en el Senado, la reforma de las pensiones fue aprobada el martes por la noche (hora local) por 56 votos a favor, 19 en contra y ninguna abstención. Para su aprobación definitiva, tendrá que someterse a una segunda votación prevista para mediados de octubre, según informa Agencia Brasil.

Bolsonaro ha defendido que se trata de una reforma "necesaria" porque, si no se adopta, "Brasil quebrará en dos años". "Lo siento, pero tengo que aprobarla. No hay otro camino (...) No hay 'Plan B' ni para mí ni para nadie", ha sostenido, en declaraciones a la prensa desde el Palacio de Alvorada.

El mandatario brasileño ha asegurado que "desearía no tener que meterse en mucha cosa", incidiendo en que, si no lo hace, de vez en cuando hay que tener "mano dura" para corregir el rumbo.

La conocida como reforma de las pensiones, aunque en realidad afecta a todo el sistema de seguridad social, es una enmienda constitucional que busca endurecer el acceso a las pensiones para conseguir un ahorro fiscal de unos 240.000 millones de euros en una década que el Gobierno promete destinar a saludo o educación.

Es la medida estrella del líder ultraderechista para reactivar la economía del gigante suramericano, que se teme que este año vuelva a entrar en recesión.