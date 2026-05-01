Bolsonaro es ingresado este viernes para someterse a una cirugía en su hombro

Archivo - Jair Bolsonaro. - Lucio Tavora / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha vuelto este viernes nuevamente a un hospital, para someterse en esta ocasión a una cirugía en su hombro, con la que espera reparar un desgarro del manguito rotador, tal y como ya adelantó su equipo médico en marzo cuando ingresó en la UCI por una bronconeumonía.

Está previsto que la operación se realice a lo largo de la mañana de este sábado, según ha informado Alexandre Firmino, cirujano ortopédico de un Bolsonaro, que se encuentra bajo un permiso de 90 días en arresto domiciliario para tratarse y recuperarse de estas últimas dolencias.

Esta nueva intervención quirúrgica se produce después de que los médicos del expresidente confirmaran que ha estado evolucionando favorablemente de la bronconeumonía que le mantuvo ingresado en una unidad de cuidados de un hospital de Brasilia durante dos semanas.

Su esposa, Michelle Bolsonaro, ha informado en redes sociales del traslado al hospital y ha pedido a los seguidores del expresidente que recen por él. Bolsonaro cumple una condena de 27 años de cárcel por liderar una trama golpista para mantenerle en el poder después de las elecciones de octubre de 2022.

La operación llega en un momento propicio para sus intereses penitenciarios, después de que el Congreso de Brasil haya tumbado en las últimas horas el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al proyecto de ley que reduce las penas a los implicados en el intento de golpe de Estado.

El texto establece que las penas por delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado de derecho no deben aplicarse de forma acumulativa cuando se cometan en el mismo contexto; también prevé una reducción de penas de entre uno y dos tercios para los delitos de intento de golpe de Estado cuando se cometan en grupo, siempre que el autor no haya financiado ni ejercido un rol de liderazgo.