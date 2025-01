Bolsonaro llora tras negársele el permiso para asistir a la toma de posesión de Trump

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se ha lamentado este sábado por la prohibición de viajar a Estados Unidos para asistir a la toma de posesión del presidente electo estadounidense, Donald Trump, hasta el punto que ha llorado en el aeropuerto y ha denunciado que es un "preso político".

Bolsonaro ha acompañado a su esposa, Michelle Bolsonaro, al Aeropuerto de Brasilia donde ésta ha partido hacia Estados Unidos con vistas a asistir al acto de posesión del próximo lunes, pero Bolsonaro ha comparecido ante la prensa para quejarse de una "persecución".

El juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes retiró el pasaporte a Bolsonaro en febrero en relación con la investigación sobre su implicación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Bolsonaro ha pedido viajar a Washington para la toma de posesión, pero la solicitud ha sido desestimada por considerar que se trata solo de un "interés personal".

"Obviamente sería muy bueno que yo fuera para allá. Al presidente Trump le gustaría mucho, ya que fue él quien me invitó. Estoy molesto, conmocionado, pero me enfrento a una enorme persecución política por parte de una persona", ha declarado Bolsonaro, según recoge el diario 'O Globo'.

Bolsonaro ha asegurado que es un "preso político" y se ha referido a las especulaciones sobre la posible instalación de una tobillera electrónica de seguimiento, lo cual sería "humillante".

"Soy un preso político a pesar de estar sin tobillera electrónica. Espero que su excelencia no quiera colocármela para humillarme con la tobillera electrónica. Es vergonzoso. Me gustaría acompañar a mi esposa, (pero) la acompañará mi hijo Eduardo y su esposa. Quería estar allí. Había concertado encuentros con jefes de Estado a través de Eduardo Bolsonaro, pero lamentablemente no voy a poder estar", ha explicado.

El exmandatario brasileño ha resaltado que la invitación procede del propio Trump y que "me invitó porque tiene la certeza de que puede colaborar con la democracia en Brasil".