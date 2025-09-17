Bolsonaro presenta una "mejoría parcial" de su estado de salud tras ser ingresado por un problema renal

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro presenta este miércoles una "mejoría parcial" de su estado de salud tras ser ingresado en la víspera de urgencia en un hospital de Brasilia aquejado de un problema renal, marcado por un cuadro clínico de vómitos, mareos, presión arterial y presíncope.

"Ha habido una mejoría parcial tras la hidratación y el tratamiento farmacológico", después de que se haya sometido a varias pruebas, señala el último parte médico, en el que se deja constancia de que llegó el lunes al hospital deshidratado, con frecuencia cardíaca elevada y presión arterial baja.

"Las pruebas revelaron anemia persistente y función renal alterada, con niveles elevados de creatinina. Se le realizó una resonancia magnética craneal para determinar la presencia de mareos recurrentes, la cual no mostró cambios agudos", señala la nota, en la que se añade que continuará con las pruebas estas horas.

Bolsonaro llegó al hospital apenas unos días después de que fuera condenado a más de 27 años de cárcel por su relación con el intento del golpe de Estado que se empezó a fraguar en 2022 y que en enero del año siguiente tuvo como colofón el asalto de sus seguidores a las instituciones del país.

El expresidente brasileño se encuentra bajo arresto domiciliario no por estos hechos, sino de manera preventiva mientras es investigado por intentar entorpecer las investigaciones sobre el citado golpe de Estado.

Las visitas de Bolsonaro al hospital han sido una constante en los últimos años, muchas de ellas relacionadas con las secuelas del apuñalamiento que sufrió en 2018 durante la campaña electoral que le condujo hasta el Palacio de la Alvorada.

Este pasado domingo tuvo que acudir a un centro médico a ser tratado de una serie de lesiones cutáneas.