Bolsonaro presta declaración en un caso de supuestas injurias al presidente Lula da Silva

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha prestado declaración desde la cárcel de Brasilia en la que se encuentra cumpliendo una pena de 27 años por golpe de Estado, en el marco de una investigación por un posible delito contra el honor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien relacionó con el crimen organizado.

La investigación está relacionada con unas declaraciones de Bolsonaro en redes sociales en las que relacionó al presidente de Brasil con los grupos del narcotráfico que operan en la favela de Alemao, en Río de Janeiro.

Bolsonaro, según ha informado este miércoles la prensa local, declaró el lunes por estos hechos desde la cárcel de Papuda, donde fue trasladado a mediados de enero tras cumplir los primeras semanas de condena en una celda especial habilitada en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

De igual manera, el expresidente brasileño también fue cuestionado por referirse a Lula da Silva como borracho y atracador. La defensa de Bolsonaro sostiene que las declaraciones son parte de una crítica política.

Bolsonaro se expresó en estos términos para criticar un acto de campaña de Lula durante las presidenciales de 2022 en la favela de Alemao, situada en la zona norte de Río de Janeiro, después de que el ahora presidente vistiera una gorra con unas iniciales que los seguidores atribuyeron falsamente a una facción criminal.