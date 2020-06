Brasil.- Bolsonaro ratifica al ministro de Educación pese a las acusaciones de plagio e irregularidades en su currículum

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha ratificado en el cargo al recientemente nombrado ministro de Educación, Carlos Alberto Decotelli, quien en las últimas horas había sido señalado por haber cometido un supuesto plagio en su tesis doctoral e introducido información errónea en su currículum.

Ante estas revelaciones, Decotelli ha reconocido que, si bien pudo haberse "distraído", durante su tesis para la Fundación Getulio Vargas utilizó varios extractos de un informe de la Comisión de Valores Mobiliarios, pero respetando el porcentaje de citas permitido, que varía, ha explicado, según la entidad.

"En la maestría leemos mucho y mi disertación se basó en mis antecedentes", explicó Decotelli, quien apuntó que al escribir sobre todo aquello que se lee es necesario contar con "una disciplina mental" para corregir y citar lo que se anota.

"Mencionas, grabas, reflexionas... ¿Es posible distraerse? Sí. Hoy existen mecanismos para verificar si hubo o no una inconsistencia, pero en ese momento, no. No hubo plagio. El plagio es cuando copias y pegas", ha dicho.

En cuanto a las irregularidades en su currículum, la polémica ha surgido después de que la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, contradijera a Bolsonaro, cuando este aseguró en la presentación de Decotelli como nuevo ministro de Educación que tenía un doctorado por este centro de estudios.

"Él asistió a un doctorado, pero no lo completó, por lo que no cumplió con los requisitos para obtenerlo", dijo el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci, quien añadió que la tesis presentada por el ministro de Educación brasileño "fue evaluada negativamente por el jurado".

Por su parte, el ministro brasileño ha explicado que contó al presidente Bolsonaro que necesitaba regresar a Argentina para presentar su tesis, pero que por problemas económicos nunca volvió.

"Le expliqué la cuestión de la diferencia entre defender una tesis y obtener créditos doctorales", ha dicho Docatelli, quien ha insistido en que "los créditos se han completado, pero el registro no fue realizado por el banco. Ahora, el curso con todas las calificaciones, con todas las materias aprobadas", así como "los trabajos están disponibles en la secretaría de la Universidad de Rosario".

Tras ello, el Ministerio de Educación decidió modificar el currículum de Decotelli y se sustituyó el título de doctorado por "créditos completos" y "sin defensa de la tesis", algo que volvió a ratificar la Universidad de Rosario a través de un comunicado precisando que "el doctorado termina con la aprobación en defensa oral y pública de la tesis" y Docatelli "fue aprobado en los temas, pero no completó la tesis".

A su vez, la Universidad de Wuppertal, en Alemania, también comunicó que Docatelli no contaba con ninguno de sus títulos, pese a lo manifestado por su plan de estudios en el que aseguraba haber cursado un postdoctorado, al que también hizo referencia Bolsonaro durante la presentación del nuevo ministro.

"El señor Decotelli no tiene la intención de ser un problema para su cartera, del mismo modo que es consciente de su error", ha dicho Bolsonaro, quien ha alabado al ministro de Educación asegurando que todos aquellos que trabajan con él saben "de su capacidad para construir una educación inclusiva y de oportunidades para todos".

Sin embargo, según apunta el periódico 'Folha de Sao Paulo', Bolsonaro habría barajado la posibilidad de cesar a Decotelli tras consultar con el resto del equipo ministerial y sus asesores.

Decotelli fue designado nuevo ministro hace menos de una semana, en sustitución de Abraham Weintraub, quien presentó su dimisión sin explicar motivo alguno. Sin embargo, esta podría estar relacionada con la investigación que está llevando a cabo el Tribunal Supremo por unas declaraciones que hizo en una reunión ministerial en la que aseguraba que, si de él dependiera, "metería en la cárcel a todos esos vagabundos, empezando por los del Supremo".

La ceremonia de investidura de Decotelli estaba prevista para este martes, pero ha sido pospuesta sin fecha.