Bolsonaro rectifica y se hace llamar ahora "líder" de Brasil en lugar de "presidente electo"

El excandidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro - Jin Haoyuan / Xinhua News / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro ha rectificado la autoproclamación de "verdadero presidente electo" de Brasil con la que comenzó su declaración de esta noche, la primera tras huir a Estados Unidos, y pasa a denominarse "líder" del país.

Por lo demás, Bolsonaro mantiene todos y cada uno de sus comentarios en su carta original, en el que se declara víctima de una "caza de brujas" orquestada por el presidente brasileño y ganador de los comicios, Luiz Inácio Lula da Silva, y denuncia igualmente un "fraude electoral" que le costó el triunfo en la segunda vuelta del pasado 25 de octubre.

Bolsonaro no ha dado explicaciones sobre el cambio de título en su proclamación, que ha tenido lugar mientras uno de sus grandes aliados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentaba a los medios estadounidenses que no tenía intención de "involucrarse" en el periodo postelectoral brasileño, si bien admitió que había facilitado la entrada de Bolsonaro en Estados Unidos, en Miami concretamente, tras unas elecciones "extrañas".