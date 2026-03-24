Bolsonaro sale de la UCI diez días después, pero sin previsión de alta hospitalaria

Archivo - Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. - Allison Sales/dpa - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido dado de alta de la unidad de cuidados intensivos y trasladado a planta diez días después de tener que ser ingresado por una bronconeumonía bacteriana, si bien no se prevé que deje el hospital por el momento, según se lee en el último parte médico.

El Hospital DF Star de Brasilia ha señalado que a pesar de la mejoría clínica, Bolsonaro continúa con terapia antibiótica intravenosa, soporte clínico y fisioterapia respiratoria y motora. "No se prevé el alta hospitalaria", ha dicho.

Bolsonaro --que cumple una pena de prisión de 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022-- fue ingresado el pasado 13 de abril en el Hospital DF Star de Brasilia, aquejado de una bronconeumonía bacteriana, después de sufrir fiebre alta, sudoración y escalofríos durante la noche anterior.

Las visitas de Bolsonaro al hospital han sido una constante en los últimos años. En septiembre, cuando aún permanecía bajo arresto domiciliario, y dos veces más en enero de este año cuando ya había sido trasladados a las instalaciones de Papuda.

Su defensa ha presentado varios recursos para que se le conceda el arresto domiciliario, en base a su precario estado de salud y a la necesidad constante de atención médica. El lunes, la Fiscalía se mostró a favor del favor penitenciario en un escrito remitido al Tribunal Supremo, encargado de analizar el caso.