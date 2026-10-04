Bolsonaro supera el 50% en primera vuelta, según los primeros resultados oficiales

Archivo - Bandera de Brasil (archivo) - Fabio Teixeira/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del ultraderechista Partido Liberal a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, podría lograr la elección directa en primera vuelta en las elecciones celebradas este domingo, ya que obtiene un 50,24% de votos, según resultados oficiales correspondientes al 4,58% del escrutinio.

Este resultado supondría la elección directa de Bolsonaro como presidente, sin necesidad de una segunda vuelta.

Su rival y presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, obtendría un 41,28% de votos, según el escrutinio, que corresponde a un porcentaje aún mínimo.

Este resultado corresponde al escrutinio de 20.853 secciones, del total de 499.248 que contempla el Tribunal Superior Electoral, máximo responsable del proceso.