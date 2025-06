Brasil bloquea las cuentas de la diputada bolsonarista Zambelli, condenada a 10 años y buscada por la Interpol

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central brasileño ha ordenado este jueves, a petición del Supremo, el bloqueo de las cuentas bancarias y activos financieros de la diputada bolsonarista Carla Zambelli, condenada a diez años de prisión por participar en un ataque informático al Consejo Nacional de Justicia y en la lista roja de Interpol tras huir a Italia.

La medida ha sido enviada a todas las instituciones financieras del país tras su autorización el miércoles por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. La orden incluye el bloqueo de transferencias de Pix (un sistema de pagos instantáneos similar a Bizum en España), tarjetas de crédito, participaciones en fondos de inversión, pensiones privadas, oro y criptomonedas, según ha recogido agencia brasil.

Zambelli se encuentra en Italia, según ha informado la oficina de la diputada, donde pretende permanecer en virtud de su doble nacionalidad. La bolsonarista ha aterrizado en la capital italiana desde Estados Unidos, país al que llegó el miércoles tras cruzar la frontera de Brasil con Argentina.

Sin embargo, Zambelli aseguró el martes, en una entrevista a la emisora brasileña Rádio Auriverde, que su objetivo era recibir tratamiento médico y que solicitaría una excedencia de su cargo, un permiso de 127 días que el Congreso le ha concedido este mismo jueves.

Ante la fuga, el juez De Moraes ordenó el miércoles la apertura de una investigación sobre la diputada por los delitos de coacción en el curso del proceso y obstrucción de la investigación, al seguir el "mismo modus operandi" que el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro e investigado por, presuntamente, intentar interferir desde Estados Unidos --donde se encuentra en excedencia desde marzo de este año-- en el proceso judicial que afronta su padre por el conato de golpe de Estado en enero de 2023.

Por su parte, el exmandatario ha asegurado este jueves, tras declarar en comisaría por la investigación sobre su hijo, que apenas conoce el caso de Zambelli por la prensa. "No tengo nada que ver con Carla Zambelli, no le he ingresado dinero en su cuenta Pix, ¿vale?", ha explicado.

La Justicia brasileña ha dado como probado que Zambelli saboteó los sistemas informáticos del Consejo Nacional de Justicia, además de insertar documentación falsa, incluida una orden de detención contra el propio juez De Moraes en la lista oficial de prófugos.

El caso se remonta a 2023, después de que la prensa revelará que la diputada, antes de las elecciones de 2022, se había puesto en contacto con el hacker Walter Delgatti Neto con el fin de sabotear los sistemas de seguridad de las urnas electrónicas, para poder cuestionar el resultado de las elecciones en caso de victoria de Lula.