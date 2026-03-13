Brasil convoca al encargado de negocios de EEUU por la visita de un asesor de Trump a Bolsonaro

Archivo - Jair Bolsonaro. - Lucio Tavora / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil ha convocado al encargado de negocios de Estados Unidos, Gabriel Escobar, para esclarecer los motivos de la visita del asesor del presidente Donald Trump, Darren Beattie, que si bien estaba motivada por su participación en un evento sobre tierras raras, habría servido de subterfugio para visitar al expresidente Jair Bolsonaro en la cárcel.

Escobar ha acudido a la sede de Exteriores el martes, según ha informado este viernes la prensa brasileña, después de que el Gobierno se enterara de la futura llegada de Beattie a través de ella debido a que la defensa de Bolsonaro solicitó al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes autorización para la visita.

Finalmente, De Moraes, juez instructor del caso por golpe de Estado contra Bolsonaro, dio marcha atrás y el jueves decidió no conceder autorización para visitar al expresidente, un encuentro que en caso de haberse producido había sido fijado para principios de la semana que viene.

No obstante, está previsto que Beattie mantenga su idea de viajar hasta Brasil, donde además de asistir a este espacio sobre tierras raras se encuentre con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y principal candidato de la derecha en las elecciones presidenciales de octubre de este año.

NUEVO INGRESO HOSPITALARIO

Bolsonaro se encuentra cumpliendo una pena de prisión de 27 años de cárcel en una instalaciones dentro de la prisión de Papuda, en Brasilia, por su participación en el intento de golpe de Estado de finales de 2022.

En las últimas horas, no obstante, el expresidente brasileño ha tenido que ser trasladado a un hospital después de que se encontrara indispuesto, incluidos vómitos y escalofríos, según ha informado su hijo Flávio a través de redes sociales.

Las visitas de Bolsonaro al hospital han sido una constante en los últimos tiempo, incluido desde que fue recluido. En septiembre, cuando aún permanecía bajo arresto domiciliario, y dos veces más en enero de este año cuando ya había sido trasladados a las instalaciones de Papuda. Su defensa ha solicitado en varias ocasiones que se le permita cumplir la condena en su domicilio.