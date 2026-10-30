Brasil convoca a la representante diplomática de Argentina para que dé explicaciones sobre la fuga de Bolsonaro

Flávio Bolsonaro. - Jin Haoyuan / Xinhua News / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil ha convocado este viernes a la encargada de negocios de Argentina, María Emilia Cortés, para que dé explicaciones sobre la fuga esta semana del excandidato Flávio Bolsonaro, quien desde territorio argentino tomó un avión junto a su familia rumbo a Estados Unidos.

Cortés ha sido recibida en Brasilia por el jefe del Departamento de Mercosur, João Marcelo Galvão de Queiroz, quien le solicitó información sobre la huida de Bolsonaro, quien tenía orden del Tribunal Supremo de entregar su pasaporte mientras es investigado por un delito de blanqueo de dinero a través de casa de apuestas.

Según fuentes de Itamaraty --como se conoce a la cartera de Exteriores-- Cortés ha informado de que trasladará el contenido del encuentro, que duró apenas unos minutos, al Gobierno de Argentina, informa la prensa brasileña.

Flávio Bolsonaro aterrizó junto a su familia este miércoles en un aeropuerto de Miami en un avión privado que partió desde Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones, efectuando una escala en Guayaquil, Ecuador.

Las autoridades migratorias argentinas han confirmado que Bolsonaro y los suyos cruzaron la frontera en la noche del martes, presentando documentación válida y sin que hubiera impedimento legal alguno que les impidiera entrar en el país.

Pasada la medianoche tomaron un vuelo privado operado por una empresa argentina y sin cruzar espacio aéreo brasileño llegaron hasta Guayaquil poniendo rumbo a Estados Unidos menos de una hora después.

Desde suelo estadounidense, Bolsonaro ha publicado una carta en la que se erige "líder" de Brasil y no reconoce los resultados de su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Su huida ha sido reprobada por muchos de sus aliados y otros sectores de la derecha brasileña.