El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva - Paulo Lopes/BW Press / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña del candidato presidencial brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha anunciado que llevará a Meta, la matriz de Facebook, ante el Tribunal Superior Electoral bajo la sospecha de que la red social está actuando de manera partidista a favor del gran rival del mandatario, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"El Partido de los Trabjadores solicita al TSE que actúe contra Meta por suprimir el alcance de publicaciones y uso sesgado de la herramienta de Inteligencia Artificial, Meta AI", ha manifestado el partido de Lula en redes sociales.

La campaña de Lula está en pie de guerra contra las plataformas digitales. Este pasado martes, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ordenó a Google Brasil que respondiera en un plazo de 24 horas a las acusaciones de que las herramientas de inteligencia artificial de la compañía atribuyeron declaraciones falsas al presidente sobre crimen organizado y terrorismo.

La denuncia también resalta que el perfil oficial de Lula no pudo promocionar publicaciones en su cuenta de Instagram los días 9 y 10 de octubre.