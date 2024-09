Un candidato a la Alcaldía de Sao Paulo da un sillazo a un rival político durante un debate

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Luiz Datena, candidato por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) a la Alcaldía de la ciudad brasileña de Sao Paulo, ha dado un sillazo a su principal rival político, Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), durante un debate televisado.

El momento, que fue recogido por las cámaras mientras se retransmitía en directo a través del canal TV Cultura, llevó al medio de comunicación a cortar la señal y a expulsar a Datena de plató. Marçal, por su parte, fue trasladado a un hospital para ser sometido a un examen médico.

A pesar de lo sucedido, el debate siguió adelante con las intervenciones de los cuatro candidatos restantes ante la conmoción del público, según ha informado el canal G1, que ha indicado que Marçal presenta una costilla rota a causa del impacto de la silla, un extremo que no ha podido ser confirmado de momento.

El ataque se produjo después de que Marçal pidiera a Datena que dejara de "hacer payasadas" e hiciera alusión a una supuesta denuncia de acoso sexual en su contra. Datena aseguró entonces que se trata de calumnias y lo llamó "pequeño sinvergüenza". "Esa acusación no ha sido investigada porque no había pruebas. Fue archivada por la Fiscalía. Lo que haces es terrible", puntualizó.

Sin embargo, Marçal siguió adelante, lo llamó "cobarde" e "idiota" y le retó a pegarle, tal y como había dicho que haría en el marco de debates anteriores. "Queremos saber. Estos días has dicho que querías abofetearme, pero no eres hombre suficiente para eso. No te atreves", manifestó justo antes de recibir el impacto de la silla.