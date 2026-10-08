Cerca de 70 congresistas electos en las elecciones de Brasil son investigados por corrupción y otros delitos

Un brasileño acude a votar en estas pasadas elecciones ataviado con la bandera de su país. - Lucio Tavora / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 69 congresistas electos en la pasadas elecciones del domingo en Brasil están siendo investigadas por corrupción, malversación de fondos, manipulación de contratos públicos, o delitos medioambientales, entre otras tropelías.

Con estas cifras, uno de cada nueve congresistas se encuentra bajo investigación, según ha podido saber el portal brasileño UOL, que ha detallado que 33 parlamentarios ya han sido acusados formalmente, mientras que otros 36 tienen informes abiertos a la espera de que se presenten cargos formales contra ellos.

La mayoría de casos están relacionados con malversación de fondos públicos, aunque también hay acusaciones de violencia doméstica o por delitos racistas. La Constitución brasileña solo suspende los derechos políticos en caso de condena penal firme, cuando ya no existe posibilidad de apelación.

Entre los investigados destaca el diputado por el Partido Liberal (PL) Mario Frias, a quien la Policía investiga por presunta malversación de hasta dos millones de reales (unos 355.000 euros) procedentes de enmiendas legislativas para producir la película Dark House, un biopic sobre el expresidente Jair Bolsonaro.

La mayor parte de los cargos, según esta información, pertenecen a formaciones de la derecha, incluido el Partido Liberal de los Bolsonaro y las diferentes fuerzas que conforman ese bloque informal parlamentario conocido como centrão' --el gran centro--, el cual se ha erigido indispensable para la gobernabilidad.

Desde hace décadas, todo aquel que ha llegado al Palacio del Planalto ha tenido que contar con el beneplácito de este grupo, formado por, entre otros, Progresistas, Unión Brasil, Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Republicanos, entre otros, presentes también mayoritariamente en esta lista.

El 4 de octubre más de 1.650 cargos estaban en juego en unas elecciones, en las que se eligió en primera vuelta al nuevo presidente y al vicepresidente, además de la conformación del Congreso, así como de las diferentes cámaras estatales y sus gobernadores. El día 25 de octubre se celebra la segunda ronda.

La derecha logró hacerse con la Cámara de Diputados y el Senado, además de plazas importantes como Sao Paulo, pero sobre todo con el triunfo del candidato ultraconservador Flávio Bolsonaro a la Presidencia con el 47% de los votos, dos puntos más que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.