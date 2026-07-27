Brasil/China.- AMP.- Lula y Xi hablan de reforzar los lazos de China y Brasil tras la imposición de aranceles de EEUU

Archivo - HANDOUT - 20 November 2024, Brazil, Brasilia: President of Brazil Luiz Inacio Lula da Silva sgakes hands with Chinese President Xi Jinping at the Alvorada Palace. Photo: ---/Palacio Planalto/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und n - ---/Palacio Planalto/dpa - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de China, Xi Jinping, han mantenido una conversación telefónica en las últimas horas en la que han hablado sobre la importancia de reforzar la relación de ambos países, días después de que Estados Unidos confirmara aranceles del 25% a las exportaciones brasileñas.

Lula ha trasladado a Xi el compromiso de Brasil con "diversificar mercados y socios comerciales", en línea con unas declaraciones de hace unos días en las que pareció minimizar las tasas estadounidense. "No nos vamos a poner a llorar por lo que no pudimos venderles porque vamos a buscar otros compradores", afirmó.

En la nota, Lula ha destacado los "buenos resultados" gracias al comercio bilateral y a la exención de visas de corta duración, lo que "ampliarán el flujo de turistas y las oportunidades de negocio", además de resaltar la necesidad de ampliar la cooperación en otros campos y avanzar en un acuerdo con Mercosur.

"Hemos reiterado el propósito compartido de ampliar la cooperación en áreas estratégicas y de alta tecnología, como inteligencia artificial, satélites, procesamiento de minerales críticos y comercio de fertilizantes", ha comunicado el presidente brasileño en una mensaje en sus redes sociales.

En el plano internacional, han incidido ambos países en el multilateralismo como manera de encarar e intentar solventar la "proliferación de conflictos alrededor del mundo", en un momento en el que la "incapacidad" del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para responder a estas crisis es cada vez más evidente.

Este aumento de los conflictos tiene sus mayores impactos sobre la seguridad alimentaria y energética global, además de provocar "graves pérdidas humanas y materiales", se lee en una nota, en la que destacan el panorama "particularmente desafiante" que tendrá ante sí el próximo secretario general de la ONU.

Asimismo, han abogado por la libre navegación en los estrechos de Ormuz y Bab al Mandeb, en el contexto de la guerra en Oriente Próximo que libra Estados Unidos contra Irán; y han puesto de relieve la penosa situación humanitaria en la Franja de Gaza, a medida que continúan los bombardeos israelíes.

Precisamente, ante estos "nuevos desafíos" y circunstancias, el presidente Xi ha remarcado que Pekín y Brasilia, "como miembros importantes del sur global, deben posicionarse firmemente del lado correcto de la historia y del progreso", según se lee en el comunicado difundido por el Gobierno chino.

Se trata de "desempeñar un papel más constructivo en la reforma y el perfeccionamiento del sistema de gobernanza global, así como en la defensa de la equidad y la justicia internacionales" y, para ello, cuentan con los BRICS como mecanismo para impulsar estas nuevas dinámicas de cooperación, ha explicado Pekín.