Cierran los colegios electorales en Brasil

Elecciones en Brasil - Lucio Tavora / Xinhua News / Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 17.00 horas --22.00 horas en la España peninsular-- han cerrado los centros de votación para las elecciones generales celebradas en Brasil.

La normativa electoral obliga a mantener los centros abiertos solo para las personas que estuvieran haciendo cola para votar a la hora prevista de cierre.

La atención se centra en las elecciones presidenciales, en las que el presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), izquierda, se enfrenta al candidato del Partido Liberal (PL), de extrema derecha, Flávio Bolsonaro.

La última encuesta, publicada este sábado, da a Lula una ligera ventaja sobre Bolsonaro (43,1-38%). Si se consideran únicamente los votos válidos, es decir, sin votos en blanco, nulos e indecisos, Lula alcanza el 47,8%, frente al 42,1% de Bolsonaro, por lo que el actual mandatario está apenas a 2,2 puntos de lograr la victoria directa en primera vuelta. En caso de enfrentamiento en segunda vuelta, Lula lograría un 47,3% de votos y Bolsonaro, un 43,1%, una diferencia de 4,2 puntos.

La megajornada electoral de este domingo comprende comicios presidenciales, legislativas y regionales, y está marcada por la honda polarización que suscitan los dos grandes candidatos al Palacio de Planalto.

En total, son más de 1.650 los cargos que se deciden en estas elecciones en las que todo hace presagiar una segunda vuelta muy igualada entre Lula y Flávio, el próximo 25 de octubre. La cita ha adquirido además aún mayor relevancia puesto que el presidente brasileño es uno de los pocos líderes de la izquierda en una región ocupada por la ultraderecha para regocijo de la Administración de Donald Trump.