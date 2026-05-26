Detenido en Bolivia uno de los dirigentes del grupo crimal brasileño Primer Comando de la Capital

Archivo - Bandera de Brasil - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bolivia han confirmado este martes la detención en su territorio de Gerson Palermo, sobre quien pesa una condena de casi 126 años de prisión en tanto que uno de los dirigentes del Primer Comando de la Capital (PCC), el mayor grupo criminal de Brasil.

El comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, David Gómez, ha confirmado en declaraciones al portal de noticias brasileño G1 la captura de Palermo, quien será trasladado a Brasil tras haber permanecido seis años prófugo de la justicia.

"Debido al intercambio de información, en este momento la FELCN está dialogando con los equipos de migración para emitir la orden de salida obligatoria y, posteriormente, expulsarlo de nuestro país y entregarlo a la Policía brasileña", ha explicado.

La detención de Palermo ha tenido lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el centro de Bolivia, presumiblemente en el barrio de Conavi Sur, donde la FELN ha llevado a cabo un operativo que se ha saldado con el arresto de cuatro personas y la incautación de "cocaína rosada, éxtasis, trece envases de ketamina (y) material utilizado para la preparación de sustancias controladas", según ha indicado el cuerpo en sus redes sociales.

De acuerdo a las informaciones de G1, Palermo se encontraba prófugo desde abril de 2020, cuando obtuvo un recurso de 'habeas corpus' durante un receso judicial. La decisión se tomó en menos de 40 minutos y permitió al narcotraficante abandonar la prisión de máxima seguridad de Campo Grande (en Mato Grosso do Sul, Brasil) para cumplir la condena en arresto domiciliario. Apenas cinco horas después de su excarcelación, rompió su tobillera electrónica y huyó.