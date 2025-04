Brasil.- Un diputado bolsonarista se disculpa tras desear la muerte a Lula después de que la Policía baraje investigarle

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado bolsonarista Gilvan da Federal ha pedido este jueves disculpas al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva por desearle la muerte, unas excusas que ha dado durante una intervención en la Cámara de Representantes, un día después de que se conociera que la Policía estudiaba abrirle una investigación.

"Un hombre debe reconocer sus errores", ha comenzado diciendo el diputado del Partido Liberal (PL), recordando cómo durante la sesión de la comisión de seguridad de la Cámara del martes en la que se debatía desarmar a la seguridad personal del presidente brasileño dijo que si éste moría de un infarto no se iba a entristecer.

No obstante, ha obviado que afirmó directamente que "lo que más" quería era que Lula muriera. "Quiero que se vaya al infierno, es mi derecho. No voy a decir que lo vaya a matar, pero quiero que muera", espetó, añadiendo que "ni el diablo le quiere", según recoge el diario 'O Globo'.

"Un cristiano no debe desear la muerte a nadie", ha dicho en esta ocasión, si bien ha opinado que "Lula da Silva debería estar preso y pagar por sus crímenes y por todo el mal" que habría causado a Brasil. "Pero reconozco que me excedí en mis palabras", ha concedido, no obstante, el diputado.

Después de aquellas palabras, la Abogacía General remitió a la Fiscalía y a la Policía una denuncia en la que solicitaban medidas contra Da Federal, un policía con excedencia y que ejerce como diputado del partido de Bolsonaro desde 2023, tiempo suficiente para haber sido ya investigado por una decenas de polémicas.

Además de las previsibles críticas del Gobierno y los partidos afines a Lula, también las ha recibido de entre las filas de su propia formación, entre ellas la del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.