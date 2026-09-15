Brasil y EEUU se reunirán en el G20 para abordar la guerra arancelaria entre ambas administraciones

Archivo - El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Márcio Elias Rosa, en la inauguración oficial del Encuentro Internacional de la Industria de la Construcción (ENIC) 2026 - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Márcio Elias Rosa, ha afirmado este lunes que, junto al ministro de Exteriores, Mauro Vieira, se reunirá con el representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, durante el encuentro del G20, que ocurrirá los días 30 de septiembre y 1 de octubre en la ciudad estadounidense de Milwaukee, donde mantendrán negociaciones en torno a la guerra arancelaria librada entre ambos gobiernos, después de que Washington decretara un arancel del 25% contra productos brasileños.

"Hay una cumbre del G20 programada para el 30 de septiembre y el 1 de octubre en Estados Unidos, y tanto nosotros como el USTR esperamos celebrar una reunión presencial allí. El ministro Mauro Vieira y yo viajaremos a Milwaukee, donde probablemente nos reuniremos con el embajador Greer", ha afirmado Elias Rosa en declaraciones a la salida de una reunión en el Palacio del Planalto recogidas por el portal de noticias G1, del diario 'O Globo'.

Con todo, el ministro ha señalado que no existe, por el momento, acuerdo alguno en cuanto a las negociaciones arancelarias que mantienen ambos países. "Acordamos celebrar estas reuniones allí, y los equipos técnicos se han estado comunicando con normalidad", ha incidido.

Sin embargo, ha adelantado una agenda bilateral intensa, con una reunión entre los respectivos jefes de las carteras de Industria y Comercio que servirá de preparación para la que protagonizarán él, Vieira y Greer. "Tendremos reuniones bilaterales con casi todos los participantes del G20, pero la reunión que queremos celebrar, para la negociación, es ésta", ha remarcado.

En la última reunión entre Brasil y Estados Unidos para discutir el aumento de aranceles, el 31 de agosto, Elias Rosa y Vieira transmitieron a Washington que "el gobierno brasileño no está de acuerdo con las medidas unilaterales impuestas contra el país, las cuales no son compatibles con las normas comerciales multilaterales", según un comunicado emitido entonces por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Estados Unidos ha aplicado dos aranceles a Brasil. El primero, del 25%, por supuestas prácticas comerciales desleales, y el segundo, del 12,5%, por supuestas deficiencias en la lucha contra la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, si bien este último arancel, aplicado a decenas de países, reemplazó al arancel general del 10% que la Administración de Donald Trump había impuesto de manera prácticamente global y que expiró en julio.