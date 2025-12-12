EEUU celebra el proyecto de ley que plantea reducir la pena de cárcel al expresidente Bolsonaro

Archivo - El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha celebrado este jueves la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados de Brasil, de la propuesta de ley que contempla una reducción de penas los implicados en la trama golpista, incluido el expresidente Jair Bolsonaro.

"Estados Unidos ha expresado constantemente su preocupación por los intentos de utilizar el proceso legal para instrumentalizar las diferencias políticas en Brasil, y por lo tanto, celebra el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso brasileño como un primer paso para abordar estos abusos", ha declarado el subsecretario de Estado, Christopher Landau, sobre una iniciativa que aún tiene que ser sometida a votación en el Senado.

En una escueta publicación en su cuenta de la red social X, se ha manifestado esperanzado porque "finalmente, estamos viendo el inicio de un camino para mejorar nuestras relaciones".

El texto aprobado por la Cámara Baja es una alternativa al proyecto de ley de amnistía con el que se pretende una reducción importante de las condenas por el golpe de Estado orquestado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre ellos la de un Bolsonaro que podría ver cómo la suya de más de 27 años de prisión pasaría a dos años y cuatro meses de régimen cerrado.

La Administración de Donald Trump ha seguido de cerca la causa contra el exmandatario ultraderechista, llegando a justificar la imposición de nuevos aranceles del 50 por ciento a las importaciones brasileñas alegando una supuesta falta de independencia judicial en el país sudamericano.

A finales de noviembre, el inquilino de la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva en la que eximía a decenas de productos alimentarios procedentes de Brasil del gravamen del 40 por ciento ante el descontento de los estadounidenses con el coste de la vida.