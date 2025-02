La empresa de redes sociales de Trump demanda a un juez del Supremo de Brasil que investiga a Bolsonaro

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de redes sociales 'Trump Media & Technology Group', fundada en 2021 por el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demandado al juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, quien está sopesando si ordenar el arresto del expresidente brasileño Jair Bolsonaro por presunto golpe de Estado.

Esta compañía, que administra la red social Truth Social, se ha unido a la empresa de redes sociales Rumble y ha acusado a Moraes de violar la libertad de expresión por ordenar el cierre de las cuentas de un comentarista brasileño que vive en Estados Unidos y es simpatizante del exmandatario, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

"Permitir que el juez De Moraes amordace a un usuario que se hace oír en un medio digital estadounidense pondría en peligro el compromiso fundamental de nuestro país con un debate abierto y sólido. Ni los dictados extraterritoriales ni la extralimitación judicial desde el extranjero pueden invalidar las libertades protegidas por la Constitución y la ley de Estados Unidos", reza el documento.

Según han señalado, "si las acciones de De Moraes se limitaran a Brasil, serían lamentables y probablemente no serían competencia de los tribunales estadounidenses". "Pero muchas acciones del juez, incluyendo las ilegales órdenes de mordaza impugnadas aquí, llegan directamente a EEUU para obligar a actuar a empresas estadounidenses que no tienen presencia en Brasil, y tendrán el efecto de suprimir la expresión no sólo en Brasil, sino en EEUU y en todo el mundo", han agregado.

Esta denuncia ha llegado un día después de que la Fiscalía brasileña haya llevado ante De Moraes una denuncia en la que acusa a Bolsonaro, aliado de Trump, y otra treitena de personas de intento de golpe de Estado tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022.

Asimismo, la Fiscalía brasileña alertó de la existencia de un plan de Bolsonaro para llevar a cabo los asesinatos por envenenamiento de Lula, del vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el uso de "armas de guerra" contra De Moraes.