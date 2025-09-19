EEUU restringe la libertad de movimientos de un ministro de la delegación de Lula da Silva para la ONU

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha decidido restringir la libertad de movimientos del ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, quien no tendrá permitido salir más allá de cinco manzanas del lugar en el que se hospede, en caso de formar parte finalmente de la comitiva del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para la octogésima Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar la próxima semana.

Además de Padilha, también están sujetos a estas restricciones sus familiares y todas aquellas personas que formen parte de su séquito personal. El ministro de Salud ha sido el último en obtener el visto bueno del Gobierno estadounidense para poder ingresar en el país, del que no gozaron el mes pasado su mujer e hija.

Padilha restó importancia hace unos días al hecho de que Estados Unidos estuviera prolongan más de lo habitual la renovación de su visado al señalar que sólo se preocupa por esa cuestión quien quiere ir a ese país a "hacer lobby de traición a la patria" en clara alusión al hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo.

En caso de que finalmente Padilha forme parte de la expedición brasileña, no podrá salir de un área equivalente a cinco manzanas desde su hotel y seguir fielmente las rutas marcadas para llegar desde ahí hasta la sede de la ONU.

El mes pasado, la Administración Trump revocó los visados de Padilha --si bien no salió afectado directamente porque ya había caducado en 2024--, así como los de su mujer y su hija de 10 años, como parte de una serie de restricciones más amplias impuestas a funcionarios del programa del Gobierno brasileño Más Médicos.

Padilha acusó a los Bolsonaro de estar detrás de este asunto, que es además una "manera de intimidad a quienes no bajan la cabeza ante Trump", según afeó en una entrevista para Globo News.

El presidente estadounidense ha tomado decisiones similares hacia otras altos funcionarios brasileños, como el juez Alexandre de Moraes, en respuesta al juicio por golpe de Estado que condenó al expresidente Bolsonaro a 27 años de cárcel.