Trump elogia en una carta a Bolsonaro y dice que "espera" que se cancele el juicio en su contra

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado este jueves al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, al que ha calificado como "líder muy respetado y fuerte", en una carta en la que ha manifestado que "espera" que se cancele el juicio contra el ultraderechista por golpe de Estado, extremo que ha motivado parcialmente los aranceles del 50 por ciento anunciados recientemente por Washington.

"No me sorprende verle a la cabeza de las encuestas; usted fue un líder muy respetado y fuerte que sirvió bien a su país. Comparto su compromiso de escuchar la voz del pueblo y me preocupan mucho los ataques a la libertad de expresión --tanto en Brasil como en Estados Unidos-- que provienen del Gobierno actual", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca.

En la misiva, dirigida a su aliado y difundida por ambos en sus respectivas cuentas de redes sociales, Trump ha vuelto a denunciar lo que considera como "terrible trato (...) de un sistema injusto" a Bolsonaro, en alusión al juicio que enfrenta por liderar la organización criminal detrás del intento de golpe de Estado perpetrado en enero de 2023 tras la victoria electoral del presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva. "¡Este juicio debe terminar inmediatamente!", ha reiterado el mandatario estadounidense.

"He expresado enérgicamente mi desaprobación tanto públicamente como a través de nuestra política arancelaria", ha defendido, antes de señalar que se mantendrá "muy atento" puesto que "espero sinceramente que el Gobierno de Brasil cambie de rumbo, deje de atacar a sus oponentes políticos y ponga fin a su ridículo régimen de censura".