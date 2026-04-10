El Ejército brasileño detiene a tres militares condenados por la trama golpista

Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ante el juez Alexandre de Moraes - Antonio Augusto/Supreme Court of / DPA - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Brasil ha detenido este viernes a tres militares condenados por difundir informaciones falsas y promover ataques contra las Fuerzas Armadas en el marco de la trama golpista formada tras las elecciones de 2022 en las que ganó el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre los detenidos se encuentra el mayor de la reserva del estado de Espírito Santo, Ángelo Denicoli, condenado a 17 años de cárcel tras ser acusado de colaborar con el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) Alexandre Ramagem, en los "ataques sistemáticos al proceso electoral" del expresidente Jair Bolsonaro.

Denicoli ha sido arrestado en su domicilio al noroeste de Espíritu Santo, donde se encontraba bajo arresto domiciliario desde diciembre, y será trasladado a Vila Velha, en la región metropolitana de Vitória, donde cumplirá su condena, según ha recogido 'O Globo'.

Además del mayor Denicoli, ha sido detenido el subteniente Giancarlo Rodrigues, condenado a 14 años de cárcel tras ser acusado de formar parte de una estructura paralela dentro de la Abin que producía y difundía informaciones falsas contra opositores políticos del expresidente Bolsonaro.

El Ejército también ha arrestado a Guilherme Almeida, condenado a 13 años y medio de cárcel tras ser acusado de difundir información falsa sobre fraude en las elecciones presidenciales. Estos dos últimos cumplirán sus condenas en la capital, Brasilia.

Los tres detenidos forman parte de un grupo de siete militares que fueron condenados por intento de golpe de Estado, organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho, daño al patrimonio nacional y daños agravados por violencia.

El expresidente Bolsonaro cumple una pena de prisión de 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado de finales de 2022. El Tribunal Supremo también condenó a siete acusados por formar parte del llamado núcleo central de la trama, entre ellos el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira o el extitular de Justicia Anderson Torres.