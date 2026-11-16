16 November 2026, Spain, Madrid: Spanish Prime Minister Pedro Sanchez embraces Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva upon his arrival at the Moncloa Palace in Madrid during his official visit to Spain. Photo: Luis Soto/ZUMA Press Wire/dpa - Luis Soto/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha trasladado al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que "es muy importante" que gane las elecciones generales del 29 de noviembre, frente al "riesgo de la extrema derecha", puesto que "su victoria sería sinónimo de que sigue siendo el único presidente progresista en Europa".

"Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España", ha declarado Lula en una conversación con Sánchez, según ha informado este lunes el PSOE en un comunicado. El mandatario brasileño ha reivindicado a Sánchez como "la persona indicada" para "seguir defendiendo la democracia en Europa" y para ayudar "a defenderla en América Latina".

Por su parte, Sánchez ha destacado "la remontada épica" de Lula en Brasil, que ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas el pasado 25 de octubre, superando por la mínima al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien había sido vencedor en la primera ronda.

"Me lleva siempre a la misma conclusión y es que, pese a las encuestas y los análisis adversos que se puedan hacer, al final, si la izquierda cree en la victoria, acaba logrando esa victoria. Y tú lo lograste", ha señalado Sánchez en un vídeo difundido también por Moncloa mostrando ese diálogo entre ambos mandatarios.

Ante ello, Lula ha subrayado "la importancia de movilizarse frente a la extrema derecha". "Yo tuve una sorpresa, Pedro, porque yo imaginé que ganaría las elecciones en el primer turno. Posiblemente ese efecto de confianza hizo que mucha gente no demostrarse interés en participar de la campaña activamente. Cuando las personas percibieron que la extrema derecha podría ganar, ahí sí el pueblo asumió la responsabilidad", ha reconocido el presidente brasileño.

UNA REUNIÓN "PRODUCTIVA"

Asimismo, en un mensaje en redes sociales, Lula ha detallado que ha sido una "productiva" reunión en donde ambos dirigentes han abordado la agenda bilateral y la coyuntura política y económica mundial, resaltando, entre otras cuestiones, su defensa del multilateralismo y "la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU ante el avance de los conflictos armados en Ucrania y en Oriente Próximo".

Al hilo, ha explicado que también han debatido sobre la sucesión en la Secretaría General de la ONU. En este contexto, Sánchez ha reafirmado su apoyo a una candidatura latinoamericana, según relata el presidente brasileño.

"Informé sobre la presentación por parte de Brasil de las hojas de ruta para poner fin a la deforestación y promover la transición hacia el fin del uso de combustibles fósiles", ha ahondado Lula, indicando que Sánchez ha mencionado iniciativas internacionales en las que Brasil y España trabajan conjuntamente, como la Alianza Global contra el Hambre, el panel de la ONU contra la desigualdad y la tributación de los superricos.

Así las cosas, Sánchez ha celebrado el "éxito" de las políticas económicas y sociales impulsadas por ambos gobiernos: "Estamos demostrando que se puede crecer y subir el salario mínimo, crear empleo con derechos laborales, reforzar el Estado del bienestar, luchar contra la desigualdad y mantener unas cuentas públicas saneadas".