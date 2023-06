Brasil.- El exasesor de Bolsonaro guarda silencio en la vista sobre fraude de vacunas ante la Policía Federal de Brasil

Bolsonaro niega haber tenido contacto con su exasesor desde su detención



MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El que fuera uno de los asesores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, ha guardado silencio este jueves durante su comparecencia en el caso sobre la supuesta manipulación de datos del Ministerio de Salud para que algunos altos cargos fingieran haberse vacunado contra el coronavirus.

Cid, que lleva detenido desde principios de mayo, había sido citado por la Policía Federal de Brasil para explicar el caso que investiga el fraude en las tarjetas de vacunación de Bolsonaro, de algunos de sus familiares y aliados, que habrían sido manipulados con el fin de poder sortear las restricciones impuestas por algunos países, como Estados Unidos.

A los pocos días de la expedición del documento, el exmandatario viajó a Estados Unidos, donde permaneció los últimos días de su mandato y los primeros meses del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, al ser preguntado sobre el presunto fraude de las vacunas, ha asegurado que "no había ningún requisito de vacunación" para su entrada en territorio estadounidense.

Además, el expresidente ha declarado que no se ha puesto en contacto con su exasesor desde que fue arrestado. "No he hablado con él, es secreto del tribunal", ha declarado, indicando que ha visto en la televisión que el investigado no declaró durante la citación.

También ha mostrado sus dudas sobre la materialidad de las denuncias, destacando la trayectoria de Cid en las Fuerzas Armadas, a quien le ha calificado como "un excelente oficial del Ejército brasileño", que "ha dado lo mejor de sí": "Le pido a dios que no se haya equivocado y que cada uno siga con su vida", ha agregado.