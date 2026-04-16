Brasil.- El exdirector de la Inteligencia brasileña Ramagem es liberado por el ICE, según el hijo de Bolsonaro

Archivo - El diputado y exdirigente de la agencia de Inteligencia de Brasil (Abin) Alexandre Ramagem en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Saulo Angelo - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado y exdirigente de la agencia de Inteligencia brasileña (Abin) Alexandre Ramagem, habría sido liberado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras haber sido arrestado en Orlando, Florida, después de fugarse mientras era condenado a 16 años de prisión por su papel en la trama golpista de 2022, liderada por el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

Así lo ha comunicado este miércoles el hijo del mandatario brasileño Eduardo Bolsonaro, en un mensaje publicado en sus redes sociales donde ha anunciado que "Ramagem es libre y está de vuelta en casa". De hecho, el Departamento de Correcciones de Orange County, en Florida, ha eliminado de su web la ficha de detención.

Al mismo tiempo, tras asegurar que el exjefe de la Abin "merece asilo en la tierra de la libertad, junto a su valiente esposa, incansable en la lucha por su libertad, y sus hermosas hijas", Eduardo Bolsonaro ha trasladado su "más profundo agradecimiento" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su "sensibilidad y atención al abordar el caso" de Ramagem, a quien ha ensalzado como un "verdadero héroe nacional".

Cabe recordar que el diputado, prófugo de la justicia brasileña, fue abordado por agentes del ICE en una vía pública de Orlando y finalmente fue arrestado, aunque no por el reclamo judicial brasileño, sino por su situación migratoria, según informaron varios medios brasileños el día de la detención.

El Gobierno de Brasil solicitó entonces a Estados Unidos la extradición de Ramagem, quien salió del país tras ser condenado por el Tribunal Supremo Federal a 16 años de prisión por intento de golpe de Estado.