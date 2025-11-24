El exjefe de la Inteligencia brasileña Ramagem afirma estar "seguro" en EEUU y con el "consentimiento" de Trump

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado y exdirigente de la agencia de Inteligencia brasileña (Abin) Alexandre Ramagem ha afirmado este domingo estar "seguro" en Estados Unidos y con el "consentimiento" del presidente Donald Trump, en sus primeras declaraciones sobre una fuga que ha trascendido en los últimos días y con la que buscaría evitar la condena a 16 años de cárcel que pesa sobre el por su rol en la trama golpista de 2022 liderada por el expresidente Jair Bolsonaro.

"Es lógico que no me haya quedado en Brasil, con mis hijas viéndome arrestado sin haber cometido ningún delito y sufriendo una dictadura", ha declarado Ramagem, que ha denunciado una "grave persecución" en una entrevista con el bloguero brasileño Allan dos Santos --también huido de la Justicia-- de la que se ha hecho eco el diario 'Folha'.

Ramagem, que ha manifestado sentirse "acogido" por la Administración Trump, ha opinado que la prisión preventiva dictada contra Bolsonaro ha sido la "conclusión de toda esa canallada" y la "consumación de toda la persecución política", en alusión al juicio por intento de golpe de Estado.

Sobre el diputado pesaba una prohibición de salida del país debido a la condena por el intento de golpe, una trama en la que la Justicia ha dado por probados sus delitos de organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho democrático y golpe de Estado, en relación con su uso de la Abin en el marco de la tentativa golpista.

Su huida ha llegado tras las de los diputados, también condenados, Carla Zambelli --que ha sido arrestada en Roma y aguarda su extradición-- y Eduardo Bolsonaro, involucrado en la campaña contra los jueces del Supremo brasileño en el marco del juicio contra su padre, ambas en los últimos meses.