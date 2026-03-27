El expresidente Bolsonaro recibe el alta y llega a su casa de Brasilia para el arresto domiciliario

Archivo - Jair Bolsonaro. - Allison Sales/dpa - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha salido este viernes del hospital dos semanas después de tener que ser ingresado por una bronconeumonía bacteriana y ha llegado ya a su casa de Brasilia, donde pasará al menos 90 días bajo arresto domiciliario humanitario para terminar de recuperarse.

Bolsonaro ha salido del Hospital DF de Brasilia, donde ha permanecido diez días en una unidad de cuidados intensivos de los catorce días que ha estado ingresado. A partir de ahora pasará los próximos tres meses en su casa del barrio de Jardim Botanico, una vez el Tribunal Supremo le ha concedido el favor penitenciario.

En diciembre de 2025 Bolsonaro fue trasladado a un área especial de la cárcel de Papuda tras infringir varias veces las medidas cautelares de su arresto domiciliario en el marco de la condena de más de 27 años de prisión en su contra por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022.

La flexibilización de su condena está sujeta a varias medidas cautelares que en caso de infringir supondrían su entrada de nuevo en la cárcel. Entre ellas, tiene prohibido utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos que le permitan contacto con el exterior de manera directa o por terceras personas.

Bolsonaro no tendrá permitido el acceso a redes sociales, grabar vídeos o audios y difundirlos, y deberá portar en todo momento una tobillera electrónica. El perímetro por el que podrá moverse queda limitado a su domicilio.

Si podrá recibir visitas de familiares autorizados, entre ellos sus hijos Flávio, Carlos y Renan, y de sus abogados, según días y horas establecidas. Asimismo podrá ser atendido por su equipo médico.