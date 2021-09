El expresidente Cardoso aboga por un frente amplio, incluyendo a Lula y al PT, para hacer oposición a Bolsonaro

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) ha defendido este jueves la creación de un frente amplio contra el actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, en el que también incluiría a su tradicional rival político, el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Es bueno crear un frente amplio. Que haya diversidad de opiniones, pero que todos están a favor de la democracia", ha dicho Cardoso en una entrevista para el diario 'O Globo', en la que dice "no discriminar" al PT.

"El PT no está intrínsecamente en contra de la democracia. Nunca lo ha estado. El Gobierno del PT a menudo daba esa sensación, pero no hay un sentimiento original de que el PT esté en contra de la diversidad de opiniones", explica.

Cardoso es partidario de que su formación, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), participe en los actos que las fuerzas de la izquierda organizan contra Bolsonaro, a diferencia de otros líderes del PSDB, que bajo presión de un electorado más conservador, prefieren desvincularse de este tipo de protestas.

"No importa quién las convoque. Si hay una convocatoria en la que es posible participar y se dice algo que se cree que es bueno", defiende Cardoso, quien considera que a pesar de los recientes actos antidemocráticos de Bosonaro, es "difícil" que se produzca "un golpe" de Estado.

"Incluso aunque quisiera, es difícil dar un golpe en Brasil. No conozco a Bolsonaro, nunca lo he visto en mi vida, ni quiero, pero creo que tiene una mentalidad simplista. Incluso si tiene esa idea, no tendrá éxito", ha dicho.

En lo que respecta a las primarias del PSDB para las elecciones de 2022, en las que según las encuestas quedaría muy por detrás de una hipotética candidatura de Lula da Silva --claro favorito--, Cardoso ha señalado que si bien tiene más "cercanía" con Joao Doria, actual gobernador de Sao Paulo, apoyará "a quien tenga mayor capacidad de unir a la opinión nacional".

"Conozco más a Doria, tengo una relación personal con él y él lo ha demostrado, él es democrático", aunque, concede, el otro candidato, Eduardo Leite --gobernador de Río Gran del Sur-- , "también parece tener capacidad para gobernar".

"Yo fui presidente, sé como es eso. Quien quiera imponer sus particularidades no lo conseguirá. No tendrá apoyo. Necesita moverse entre la diversidad brasileña. Quien sea capaz de eso, tendrá mi voto", ha dicho.

Aunque el PSDB surgió como una fuerza escorada a la izquierda, a lo largo de los años ha ido adoptando posturas más hacia la derecha, hasta el punto de que Cardoso llegó a ser presidente con el apoyo de Demócratas, por entonces Partido del Frente Liberal, de ideas muy conservadoras.

El PSDB es una de las fuerzas con mayor peso en el Congreso de Brasil y ha sido un férreo opositor a los gobiernos del PT de Lula da Silva y de la expresidenta Dilma Rousseff, en cuyo proceso de destitución en 2016 participó activamente.