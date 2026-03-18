Feijóo pide a Bruselas vigilar el acuerdo con Mercosur y dice que los agricultores pueden estar tranquilos si se cumple

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, a 26 de junio de 2025, en Bruselas (Bélgica). Durante su comparecencia, Feijóo, ha hablado del aval definitivo del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía del ‘procés’ - David Mudarra / Partido Popular - Archivo

Asegura que el PPE debe seguir siendo el partido del sector primario y avisa: "Después no nos quejemos por el resultado electoral"

BRUSELAS/MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles a la Comisión Europea vigilar que se cumple el acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y ha asegurado que los agricultores y ganaderos europeos pueden estar tranquilos si se aplican las salvaguardas incorporadas a ese acuerdo.

"El contenido del tratado y las salvaguardas que hemos aprobado antes de que entre en vigor Mercosur, si se cumplen, los agricultores y los ganaderos europeos pueden estar tranquilos. Si no se cumplen, no. Pero eso ya es responsabilidad de la Comisión Europea", ha declarado Feijóo en Bruselas durante su intervención en la Conferencia Global Synergy 2026 'Poder, Alianzas y el Próximo Orden Global, organizada por el Centro Wilfried Martens.

El presidente del PP ha defendido ese acuerdo con Mercosur subrayando que los acuerdos comerciales "en principio son necesarios" y Europa "tiene que abrirse al mundo". "Yo creo que se abre un horizonte de esperanza", ha manifestado, para advertir de que si ese mercado latinoamericano no lo ocupa Europa "lo ocupan los chinos".

Después de las protestas del sector del campo, Feijóo ha asegurado que el sector primario está "muy receloso" con Mercosur porque "ha visto que los otros acuerdos en el ámbito de la ganadería, de la agricultura y de la pesca han perjudicado al sector primario europeo en beneficio de otros sectores".

EL PROBLEMA NO ES MERCOSUR, "EL PROBLEMA YA LO TENEMOS EN CASA"

Sin embargo, ha subrayado que el problema de los agricultores y de los ganaderos europeos no es Mercosur, "entre otras cosas porque Mercosur no ha empezado a funcionar". "El problema ya lo tenemos en casa", ha enfatizado.

Según Feijóo, la "gran duda ahora" es si Mercosur va a "ahondar" en el "problema" que ya pesa sobre el agricultor o el ganadero europeo. "Comprendo estas dudas pero lo que no podemos es echarle la culpa a un acuerdo que no ha entrado en vigor", ha apostillado, máxime cuando la UE ya está importando productos de esos países "superiores en toneladas al Mercosur sin aranceles".

El líder del PP ha insistido en que es "responsabilidad" de Bruselas velar por el cumplimiento de Mercosur con sus salvaguardas. "La responsabilidad de la Comisión Europea no es firmar un tratado y después no preocuparnos de su cumplimiento", ha aseverado, advirtiendo de que la Comisión "ha mirado para otro lado" en la ejecución e inspección de otros pactos.

"Lo que pido es que ahora que hemos ordenado un texto actualizado con la experiencia de las dificultades que tiene el sector primario en otros acuerdos como el de Marruecos, pues lo que debemos hacer es cumplir y hacer cumplir el acuerdo", ha resaltado.

Feijóo ha subrayado que el PP tiene que "seguir siendo el partido de los agricultores, de los ganaderos y del sector primario". "Después no nos quejemos en el resultado electoral", ha enfatizado, para añadir que después no se echen las manos a la cabeza pensando "por qué dejan de votarte".

ALUSIÓN A VOX: "¿LOS QUE ESTÁN EN CONTRA QUÉ HAN CONSEGUIDO?"

El líder del PP ha señalado que "lo que pide un agricultor europeo es igualdad en la producción y en las condiciones". "Si no hay trazabilidad, si no hay condiciones higiénico-sanitarias similares, si no hay las inspecciones a las que se someten los agricultores y los ganaderos europeos, entonces evidentemente no hay una competencia leal", ha sentenciado, para añadir que "uno de los valores que inspira a la Unión Europea es la competencia leal, no la competencia desleal".

Feijóo ha afirmado que fue el Partido Popular Europeo "el que consiguió las salvaguardas" en el acuerdo de Mercosur y "el compromiso de 45.000 millones más en la política agraria común".

"Entonces, todos los que están en contra de Mercosur, al final, ¿qué han conseguido?", se ha preguntado, en alusión velada a Vox.