La Fiscalía Militar de Brasil pide la expulsión de Bolsonaro y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Militar de Brasil ha solicitado la expulsión de las Fuerzas Armadas del expresidente Jair Bolsonaro, así como de otros cuatro altos mandos del Ejército que formaron parte de su gobierno tras ser considerados "indignos" para formar parte de ellas por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado de 2023.

La Fiscalía ha presentado sus alegaciones ante el Tribunal Superior Militar, que deberá a comenzar a analizarlas a lo largo de este año. La demanda sostiene que las sentencias a Bolsonaro y su círculo son "incontestables" y que infringieron hasta ocho "preceptos éticos" de las Fuerzas Armadas, informa el diario 'O Globo'.

En caso de que la Justicia militar dé por buena la denuncia, Bolsonaro perdería su estatus de capitán del Ejército y se confirmaría su expulsión de las Fuerzas Armadas, siendo así el primero en hacerlo por deshonrar a la institución.

Además de Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, la denuncia incluye a los exministros de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, el exjefe de Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro, y el almirante de Marina Almir Garnier.

En caso de ser condenados, existe la posibilidad de que pierdan su derecho a cumplir sus respectivas condenas por la trama golpista en prisiones militares y pasen a instalaciones penitenciarias comunes. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.