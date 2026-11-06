Flávio Bolsonaro asegura desde Miami que huyó solo de Brasil y que se llevará el "secreto a la tumba"

Archivo - El ex candidato presidencial Flávio Bolsonaro. - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex candidato presidencial y senador brasileño Flávio Bolsonaro ha afirmado desde su exilio en Miami que organizó y ejecutó completamente en solitario su huida de Brasil para evitar una probable orden de arresto, asegurando que mantendrá en secreto los detalles de la maniobra tras haber atravesado varios países sudamericanos antes de ingresar en Estados Unidos.

"Fui yo solo. No hubo ayuda de absolutamente nadie, de ningún Gobierno", ha aseverado el dirigente conservador de 45 años en su primera entrevista concedida al diario 'The New York Times' tras fugarse la semana pasada.

"Cómo llegué hasta aquí me lo llevaré a la tumba", ha añadido, contradiciendo las informaciones formuladas al citado diario por funcionarios estadounidenses, que apuntan a que su traslado en un jet privado fue facilitado por representantes de la Casa Blanca y autorizado directamente por el presidente Donald Trump.

Bolsonaro salió del país tras la notificación de las autoridades judiciales brasileñas exigiendo la entrega de sus pasaportes al término de las elecciones presidenciales debido a una investigación por blanqueo de capitales por la supuesta financiación extranjera de su campaña. El senador perderá su inmunidad parlamentaria a principios de 2027 y ha denunciado en reiteradas ocasiones una persecución política por parte del Tribunal Supremo del país sudamericano.

"Ya sé que el resultado final habría sido mi encarcelamiento", ha argumentado tras calificar de inevitable su condena si permanecía en el país, citando como antecedente los 27 años de pena impuestos a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por el intento de golpe de Estado de 2023.

El político conservador ha relatado que la decisión de marcharse la tomó de manera espontánea junto a su esposa la mañana posterior a su derrota electoral, tras un encuentro con su padre en Brasilia.

Su salida supone la incorporación de un nuevo miembro de la familia a la vida en el extranjero, después de que su hermano Eduardo Bolsonaro se instalara también en suelo norteamericano tras ser condenado en Brasil por presionar a la Administración de Trump para que intercediera en los procesos judiciales que afrontaba su progenitor.

INSISTE EN QUE LA VICTORIA DE LULA FUE "MATEMÁTICAMENTE IMPOSIBLE"

A pesar de que las autoridades electorales internacionales, observadores independientes y los principales líderes de su propio partido han certificado la integridad del proceso y reconocido la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro ha vuelto a insistir sin aportar pruebas en que la derrota fue "matemáticamente imposible", acusando al sistema institucional de favorecer a la izquierda.

En sus declaraciones al diario neoyorquino, ha ampliado sus acusaciones de fraude al insinuar irregularidades en el centro de cómputo y ha criticado una vez más la prórroga del horario de votación impulsada por las inclemencias meteorológicas.

Washington ha concedido a Bolsonaro y a su familia un estatus migratorio por razones humanitarias que les permitirá permanecer al menos un año en suelo estadounidense.

Desde allí, el dirigente opositor ha avanzado su intención de respaldar iniciativas legislativas en Brasil como la amnistía para los condenados por los asaltos institucionales de enero de 2023 --entre los que figura su padre-- y la reducción de la edad de responsabilidad penal, al tiempo que no ha descartado volver a postularse a la Presidencia si se convocaran nuevos comicios.