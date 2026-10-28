Flávio Bolsonaro vota en las elecciones presidenciales de Brasil, en imagen de archivo a 25 de octubre - Jin Haoyuan / Xinhua News / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro se ha autoproclamado este miércoles como "verdadero presidente electo" del país en su primera declaración tras completar su huida a Estados Unidos después de su derrota en las elecciones presidenciales de este pasado fin de semana. "Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil", ha anunciado Bolsonaro en un comunicado en el que ha denunciado la existencia de un fraude electoral en beneficio de su rival y triunfador de las elecciones, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

El excandidato, cuyo avión aterrizó hace unas horas en la ciudad de Miami (Florida) tras huir de su país a través de Argentina y Ecuador, ha aprovechado para dar las gracias "por la bienvenida" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al "maravilloso pueblo estadounidense", según reza una larga misiva recogida por los medios brasileños.