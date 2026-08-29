Brasil.- Flávio Bolsonaro desvía la atención hacia Lula por el 'caso Master' y garantiza que respetará las elecciones

Archivo - El candidato ultraderechista a las elecciones presidenciales de Brasil, Flávio Bolsonaro - Europa Press/Contacto/Leco Viana

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El candidato ultraconservador a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, ha rechazado este viernes en una entrevista las acusaciones de financiación irregular relativas al filme biográfico de su padre. Además, el parlamentario ha desviado las sospechas hacia el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha tildado el intento de golpe de Estado de 2023 de "golpe de Disney" y ha garantizado que acatará el resultado de los comicios de octubre.

En una entrevista realizada por la cadena brasileña Globo TV de cara a las próximas elecciones presidenciales de octubre, Bolsonaro ha negado que su relación con el banquero Daniel Vorcaro --exdirector del Banco Master investigado por fraudes e irregularidades financieras-- derivada de la financiación de la película 'Dark Horse' (una película centrada en la figura de su padre, el expresidente condenado Jair Bolsonaro) implicara algún tipo de contraprestación en su labor como parlamentario.

"No hubo ningún tipo de contraprestación para este inversor durante mi mandato en el Senado. Fue un patrocinio que no implicó ninguna transferencia", ha declarado el candidato.

FINANCIACIÓN BAJO SOSPECHA Y ACUSACIONES A LULA

Flávio ha reiterado que "no hay absolutamente nada de malo en que un hijo busque financiación para la película de su padre" y también ha argumentado que la "única relación" que tenía con el banquero era en relación con la película.

En mayo, se filtraron una serie de mensajes entre Flávio y Vorcaro en los que el senador solicitaba financiación para la película. Según medios locales, se negociaron 134 millones de reales (unos 22 millones de euros), de los cuales se habrían transferido un total de 61. Cuestionado sobre los gastos de la producción, el senador ha eludido ofrecer detalles amparándose en que es "un asunto privado" y ha sostenido que es el presidente Lula quien debe rendir cuentas sobre la trama del Banco Master.

"Todo el patrocinio que se recibió se destinó a la película. Pedí a la productora que presentara la rendición de cuentas, y así se hizo en el marco de la investigación que está llevando a cabo la Policía. Nos interesa mucho que haya transparencia. ¿A qué conclusión ha llegado el informe pericial? A que no hay ni un céntimo de dinero público. Se trata de un asunto privado. Y demuestra que la película costó más que el patrocinio que se recibió", ha defendido.

UN GOLPE DE ESTADO "DISNEY"

Asimsimo, el candidato ultraderechista se ha referido a la pena de su padre, condenado a 27 años de prisión --que actualmente cumple bajo arresto domiciliario-- por intento de golpe de estado y pertenencia a organizaciones criminales, entre otros delitos, como una "farsa orquestada por el aparato público".

"Una farsa orquestada para apartar a Bolsonaro de la vida pública. Fue juzgado por sus enemigos. ¿Qué organización criminal armada? Ni siquiera se conocían entre sí, y no se encontró ningún arma. ¿Cómo puede ser condenado Bolsonaro por daños a la propiedad pública si estaba en Estados Unidos? Esto fue una farsa. Fue juzgado por el ministro Alexandre de Moraes, enemigo declarado del presidente Bolsonaro. Dino y Cristiano Zanin, designados por Lula. ¿Crees que fue un juicio justo?", ha exclamado frente a las preguntas de los entrevistadores.

Asimismo, Flávio ha calificado la magnitud de los hechos como un "golpe de Disney", alegando que ha sido orquestado como si de un guion cinemático se tratase.

UNA PROMESA A RESPETAR EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES

Preguntado por si respetaría el resultado de las elecciones, el candidato ha prometido que lo haría. Sin embargo, cuando se le ha preguntado si lo hará incluso en caso de derrota, ha preferido no responder directamente a la pregunta.

"No voy a perder. Y lo que es más, voy a ganar en la primera ronda", ha resaltado con confianza.

Flávio ha afirmado que "nunca ha cuestionado el proceso electoral" y ha admitido que se equivocó al citar información falsa sobre las máquinas de votación electrónica brasileñas cuando pidió a un público de representantes diplomáticos extranjeros que enviaran "el mayor número posible de observadores" para supervisar las elecciones de octubre.

ACUSACIONES A LULA POR LA IMPOSICIÓN DE ARANCELES DE EEUU

El candidato ha culpado nuevamente al Gobierno de Lula por la reciente imposición de aranceles estadounidenses a productos brasileños, a quien ha acusado de haberse "esforzado" por haber "conseguido" estas medidas económicas. Además, ha admitido que su hermano, Eduardo Bolsonaro, se equivocó al agradecer a la administración Trump las medidas arancelarias.

"Lula se esforzó mucho, buscó ese arancel con ganas (...) Creo que (Eduardo) se equivocó al agradecerles los aranceles, sobre todo porque fue una decisión del gobierno estadounidense", ha recalcado.

Asimismo, ha informado de que pidió inicialmente al presidente de Estados Unidos suspender los aranceles, aunque finalmente solicitó aplazarlos.

"Pedí cancelar, pero también hice algunas peticiones adicionales y le dije a Trump que Lula está haciendo todo lo posible para que se apliquen los aranceles. Le dije que pronto tendríamos elecciones y que, con Flávio Bolsonaro como presidente, estaríamos en condiciones de negociar", ha concluido, en una declaración con vistas a las elecciones en octubre.

Las elecciones presidenciales de Brasil de octubre se configuran como un nuevo capítulo decisivo de la profunda polarización política que atraviesa al país. El presidente progresista Lula da Silva busca la reelección frente al impulso ultraconservador del representante del bolsonarismo.