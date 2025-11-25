Brasil.- Flávio Bolsonaro dice que su padre necesita más cuidados en su arresto: "Era su mujer quien se encargaba de él"

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha reclamado este martes mejores cuidados para su padre mientras permanece arrestado de manera preventiva en la sede de la Policía Federal de Brasilia, donde la pasada noche sufrió un "severo" ataque de hipo que puede acabar en infección pulmonar.

"Tiene 70 años, aquí está solo", ha dicho el mayor de los vástagos de Bolsonaro tras visitarle este martes en la sede de la Policía Federal, donde permanece encerrado desde el pasado sábado por orden del Tribunal Supremo ante el posible riesgo de fuga después de intentar quitarse la tobillera electrónica.

Flávio ha contado que es la mujer de su padre, Michelle, quien se encarga de cuidar de él durante la noche cuando sufre este tipo de crisis. "Ella se encarga de colocarle en la cama, le despierta, si ve que todo va bien, si duerme con la inclinación adecuada", ha relatado a sus salida de dependencias policiales.

Si bien, Bolsonaro le ha transmitido que está siendo bien atendido, Flávio ha reclamado que aprueben su regreso al arresto domiciliario. "Está indignado y angustiado", ha lamentado, insistiendo además en que su padre intentó manipular la tobillera electrónica en un momento de "confusión mental" por la medicación.

"Aunque se hubiera destrozado la tobillera era imposible huir", ha dicho Flávio, quien ha asegurado que este episodio ha sido utilizado por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, para enviar a prisión a su padre, tal y como "quería hacer" desde un principio, según ha recogido la prensa brasileña.

Bolsonaro se encuentra detenido en una sala especial de la sede de la Policía Federal que mide unos doce metros cuadrados, dispone de cama individual, aire acondicionado, nevera, cuarto de baño y televisión, y que había sido reformada recientemente ante la posibilidad de que pudiera ser encerrado.

El expresidente brasileño se encontraba bajo arresto domiciliario desde del pasado de agosto, como una de las medidas cautelares que se le impuso por intentar bloquear el proceso judicial en su contra por golpe de Estado, por el que finalmente se le condenó a poco más de 27 años de prisión.

Actualmente ese proceso se encuentra en su fase final. En las últimas horas, algunos de los que forman parte de ese núcleo central de la trama golpista han presentado nuevas apelaciones, no así Bolsonaro, que previsiblemente lo hará por otra vía la próxima semana, aunque ninguna con visos de prosperar.

Una vez se certifique la condena, a Bolsonaro solo le queda esperar poder cumplir la condena por golpe de Estado en este centro de detención especial, aunque no se descarta que pueda ser enviado a prisión. El arresto domiciliario no se espera a corto plazo.