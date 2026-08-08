Brasil.- Flávio Bolsonaro vuelve a llamar corruptos a los jueces brasileños y afirma que sienten "pavor" de que gane

Flávio Bolsonaro. - Europa Press/Contacto/Frederico Brasil

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El candidato ultraconservador para las próximas elecciones de octubre en Brasil, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ha vuelto a llamar "corrupta" a la judicatura de su país y ha asegurado que los jueces están dispuestos a cruzar todas las líneas para que no gane.

"A eso nos estamos enfrentando", ha dicho este viernes durante un almuerzo con políticos y empresarios conservadores en Sao Paulo. "La corrupción está en las más altas esferas del Poder Judicial brasileño", ha acusado, según recoge el portal G1.

Flávio ha asegurado los jueces están "aterrorizados" ante la posibilidad de que gane las elecciones y tome las "decisiones correctas". Hasta el punto, ha dicho, de "ultrapasar los límites de la maldad" para impedir que llegue al poder.

"¿Comprenden el pavor que sienten hacia quienes quieren llegar y hacer lo correcto, como vamos a hacer nosotros?", se ha dirigido Flávio Bolsonaro a su audiencia, a la que ha prometido que su padre, Jair Bolsonaro, subirá junto a él la rampa de acceso al Palacio del Planalto durante la toma de posesión.