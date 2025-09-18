Brasil.- El Gobierno de Brasil afirma que la Justicia "tiene la última palabra" sobre la de amnistía

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, ha reaccionado este jueves a la decisión de la Cámara de Diputados de tramitar de manera urgente la ley de amnistía para los condenados por la trama golpista de 2022 --incluido el expresidente Jair Bolsonaro--, recordando que será la Justicia quien tenga la "última palabra".

Alckmin ha evitado pronunciarse sobre la posible respuesta del Gobierno a esta amnistía --que desde algunos sectores del oficialismo consideran ya una derrota, si bien no evitaría la inhabilitación de Bolsonaro--, que ha de toparse con una revisión del Senado que tan solo prevé una reducción de las penas de cárcel.

"Es un tema del legislativo (...), que establece las leyes, las reglas de convivencia de una sociedad, nadie está por encima o al margen de la ley", ha dicho el vicepresidente brasileño en declaraciones a la prensa, remarcando que aunque existe la separación de poderes, la Justicia "tiene la última palabra".

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la tramitación de urgencia de la ley de amnistía por 311 votos a favor y 163 en contra tras meses de negociaciones y una intensa presión por parte de la oposición que finalmente logró convencer al 'centrao', el bloque formado por fuerzas aparentemente sin orientación ideológica que se mueven por intereses particulares del que dependen izquierda y derecha.

Con todo, no cuenta con un texto definido y tampoco con una fecha de votación fijada, pero, de esta forma, podrá ser debatida directamente en el pleno sin tener que pasar por las comisiones correspondientes. El Tribunal Supremo ya ha adelantado que una amnistía en su sentido más amplio sería inconstitucional.