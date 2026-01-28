El Gobierno de Brasil presenta a EEUU la solicitud de extradición del exjefe de Inteligencia Ramagem

Archivo - Imagen de archivo del exjefe de la Inteligencia brasileña Alexandre Ramagem - Europa Press/Contacto/Saulo Angelo - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Brasil ha anunciado este miércoles que ha presentado a Estados Unidos la solicitud de extradición del diputado y exdirigente de la agencia de Inteligencia brasileña (Abin) Alexandre de Ramagem, después de que se fugara mientras era condenado a 16 años de cárcel por su rol en la trama golpista de 2022 liderada por el expresidente Jair Bolsonaro.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha informado al Tribunal Supremo de que ya ha formalizado la solicitud de extradición a través de la Embajada de Brasil en Washington al Departamento de Estado estadounidense, según recoge Agencia Brasil, que recuerda que no existe una fecha límite para valorar la petición.

Ramagem, en sus primeras declaraciones sobre su huida, expresó a finales de noviembre que se sentía "seguro" en el país norteamericano y que tenía el "consentimiento" del presidente estadounidense, Donald Trump. "Es lógico que no me haya quedado en Brasil, con mis hijas viéndome arrestado sin haber cometido ningún delito y sufriendo una dictadura", dijo entonces.

Sobre el diputado pesaba una prohibición de salida del país debido a la condena por el intento de golpe, una trama en la que la Justicia ha dado por probados sus delitos de organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho democrático y golpe de Estado, en relación con su uso de la Abin en el marco de la tentativa golpista.

Su huida llegó tras las de los diputados, también condenados, Carla Zambelli --arrestada en Roma y a la espera de su extradición-- y Eduardo Bolsonaro, involucrado en la campaña contra los jueces del Supremo brasileño en el marco del juicio contra su padre, ambas en los últimos meses.