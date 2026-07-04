El Gobierno de Brasil regulariza 33.000 hectáreas de tierras ocupadas en Paraná

Regularización de tierras ocupadas por el MST en Paraná, Brasil - MST

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reforma agraria impulsada por el Gobierno brasileño se ha concretado en la regularización de unas 33.000 hectáreas de la antigua Hacienda Giacomet-Marodin/Araupel, en Paraná, que beneficiará a casi 2.000 familias de trabajadores rurales, un hito celebrado por el Movimiento de los Sin Tierra (MST).

"La conquista de estos tres nuevos asentamientos es una de las muchas victorias desde el inicio de las ocupaciones en las zonas valladas de Giacomet-Marodin, hoy Araupel, en 1996", ha destacado el MST en un comunicado que resalta que más de 5.500 familias de 24 comunidades vivien en estos asentamientos.

La ministra de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar brasileña, Fernanda Machiaveli, ha participado en la fiesta y ceremonia celebrada el viernes. "Es la lucha de los trabajadores rurales contra el latifundio. Es la victoria de la función social de la tierra, de la justicia sobre las apropiaciones ilegales y sobre el monocultivo", ha declarado.

"Es esa lucha la que representa el Gobierno del presidente (Luiz Inacio) Lula (da Silva). La lucha del pueblo trabajador que quiere ver su derecho constitucional concretado", ha añadido.

En esta hacienda se han producido numerosos desalojos violentos desde la década de 1970 al amparo de la maderera Giacomet-Marodin, hoy Araupel. En 1996 comenzó la movilización popular, cuando 3.300 familias sin tierra realizaron la primera ocupación del latifundio.

Las familias asentadas reemplazaron el monocultivo industrial de pinos y eucaliptos por un modelo diversificado de producción agroecológica, sin financiación alguna del Estado. En Herdeiros da Terra de 1º de Maio, donde habitan 3.000 personas, funcionan las Escuelas Itinerantes Herdeiros do Saber I y II, que educan a 590 estudiantes y forman docentes.

Por su parte, la comunidad Dom Tomás Balduíno, hogar de 575 familias, impulsa la preservación ambiental mediante la siembra de 30 toneladas de semillas de palma juçara, especie en peligro de extinción, en cooperación con la Universidad Federal de la Frontera Sur.

Asimismo, el asentamiento Palestina Libre cuenta con 103 familias dedicadas a la ganadería de subsistencia y la comercialización de excedentes con certificación ecológica.